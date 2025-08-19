< sekcia Regióny
Šurany rozšírili kamerový systém na ďalšie štyri ulice
Nové kamery boli nainštalované na Hollého ulici a tiež na Mlynskej, Družstevnej a Mostnej ulici.
Autor TASR
Šurany 19. augusta (TASR) - Mesto Šurany rozšírilo svoj kamerový systém. Celkovo v uliciach mesta pribudlo sedem nových bezpečnostných kamier, ktoré sú priamo napojené na dispečing Mestskej polície Šurany.
Ako informovala radnica, celkový rozpočet projektu je 78.900,59 eura. „Z toho 69.996,79 eura tvorí nenávratný finančný príspevok, ďalších 8903,80 eura hradilo mesto zo svojho rozpočtu,“ uviedol mestský úrad.
Nové kamery boli nainštalované na Hollého ulici a tiež na Mlynskej, Družstevnej a Mostnej ulici. „Kamery budú monitorovať frekventované verejné priestranstvá. Zvýši sa tak bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana zdravia a životov účastníkov cestnej premávky i eliminácia pouličnej kriminality, vandalizmu a krádeží,“ doplnila radnica.
Ako informovala radnica, celkový rozpočet projektu je 78.900,59 eura. „Z toho 69.996,79 eura tvorí nenávratný finančný príspevok, ďalších 8903,80 eura hradilo mesto zo svojho rozpočtu,“ uviedol mestský úrad.
Nové kamery boli nainštalované na Hollého ulici a tiež na Mlynskej, Družstevnej a Mostnej ulici. „Kamery budú monitorovať frekventované verejné priestranstvá. Zvýši sa tak bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana zdravia a životov účastníkov cestnej premávky i eliminácia pouličnej kriminality, vandalizmu a krádeží,“ doplnila radnica.