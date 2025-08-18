Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Regióny

Šurany pripravujú rekonštrukciu spoločenskej haly

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Projekt má odstrániť havarijný stav stavebných konštrukcií a vylepšiť ich tepelné a technické vlastnosti. Obnova spoločenskej haly má tiež znížiť energetickú náročnosť budovy.

Autor TASR
Šurany 18. augusta (TASR) - Mesto Šurany pripravuje obnovu a rekonštrukciu svojej spoločenskej haly. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 2.329.551,48 eura, radnica ju chce financovať z Programu Slovensko.

Projekt má odstrániť havarijný stav stavebných konštrukcií a vylepšiť ich tepelné a technické vlastnosti. Obnova spoločenskej haly má tiež znížiť energetickú náročnosť budovy. Stavebné práce počítajú aj s úpravou dispozície objektu. „Z hľadiska architektúry je cieľom vytvoriť súčasný a moderný stánok kultúry v centre mesta,“ konštatuje sa v opise projektu.

Súčasťou prác má byť aj obnova elektroinštalácie, výmena rozvodov vody i vnútornej kanalizácie. Počíta sa tiež s výmenou okien a dverí, bezbariérovým vstupom, osadením malého nákladného výťahu i výstavbou spevnených plôch v okolí haly.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné