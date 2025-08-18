< sekcia Regióny
Šurany pripravujú rekonštrukciu spoločenskej haly
Projekt má odstrániť havarijný stav stavebných konštrukcií a vylepšiť ich tepelné a technické vlastnosti. Obnova spoločenskej haly má tiež znížiť energetickú náročnosť budovy.
Autor TASR
Šurany 18. augusta (TASR) - Mesto Šurany pripravuje obnovu a rekonštrukciu svojej spoločenskej haly. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 2.329.551,48 eura, radnica ju chce financovať z Programu Slovensko.
Projekt má odstrániť havarijný stav stavebných konštrukcií a vylepšiť ich tepelné a technické vlastnosti. Obnova spoločenskej haly má tiež znížiť energetickú náročnosť budovy. Stavebné práce počítajú aj s úpravou dispozície objektu. „Z hľadiska architektúry je cieľom vytvoriť súčasný a moderný stánok kultúry v centre mesta,“ konštatuje sa v opise projektu.
Súčasťou prác má byť aj obnova elektroinštalácie, výmena rozvodov vody i vnútornej kanalizácie. Počíta sa tiež s výmenou okien a dverí, bezbariérovým vstupom, osadením malého nákladného výťahu i výstavbou spevnených plôch v okolí haly.
