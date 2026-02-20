< sekcia Regióny
Šurany si scénickým programom pripomenie 500. výročie bitky pri Moháči
Podujatie je zároveň pripomienkou 500. výročia narodenia šľachtica a bojovníka Šimona Forgáča z Gýmeša, ktorý pôsobil v Šuranoch a dlhé roky zastával aj funkciu kráľovského pohárnika.
Autor TASR
Šurany 20. februára (TASR) - Mesto Šurany si pripomenie 500. výročie bitky pri Moháči, v ktorej v roku 1526 osmanské vojská porazili armádu uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského. Historické udalosti pripomenie inscenovaný program historika a riaditeľa mestského kultúrneho strediska Miroslava Eliáša s názvom Posledná večera 1526.
Podujatie sa bude konať 18. marca o 18.00 h v šurianskej synagóge. „Pôjde o scénicko-dramatický program pietneho charakteru, ktorý je zameraný na splynutie vojenskej histórie a dejín gastronómie. Návštevníci uvidia ukážku renesančného stolovania a výstavu s desiatimi panelmi o padlých hrdinoch počas celej doby trvania osmansko-tureckej expanzie. Výstava potrvá do 27. marca,“ priblížil Eliáš.
Ako doplnil, podujatie je zároveň pripomienkou 500. výročia narodenia šľachtica a bojovníka Šimona Forgáča z Gýmeša, ktorý pôsobil v Šuranoch a dlhé roky zastával aj funkciu kráľovského pohárnika. „Preto verejnosti v spolupráci s vinárom Františkom Švecom predstavíme aj limitovanú edíciu vína pod názvom Forgáčov kalich,“ povedal Eliáš.
Maďarské mesto Moháč je od Šurian vzdialené stovky kilometrov. Udalosti, ktoré sa pri ňom pred 500 rokmi odohrali, sú však podľa Eliáša súčasťou aj šurianskych dejín. „Veď v tejto tragickej bitke okrem kráľa Ľudovíta II. Jagelovského zahynul aj šuriansky hradný pán Peter Korlátsky, ktorý v nej v bojoval so svojou družinou,“ dodal historik.
