Stavba parku Šurany prinesie dočasné zmeny v organizácii dopravy
Autor TASR
Šurany 15. augusta (TASR) - Spoločnosť MH Invest upozorňuje verejnosť na dočasné zmeny v organizácii dopravy súvisiace s výstavbou Priemyselného parku Šurany. V najbližších dňoch sa v lokalite začne s výstavbou dočasnej križovatky a prístupovej cesty na stavenisko. „Na obmedzený a nevyhnutný čas budú realizované zmeny v organizácii dopravy, a to najmä v súvislosti s napojením dočasného vjazdu k stavenisku zo štátnej cesty I/64,“ informoval MH Invest.
V súlade s odporúčaniami a nariadeniami príslušných štátnych dopravných orgánov bude v priebehu budúceho týždňa na ceste I/64 osadené dopravné značenie informujúce o dočasne zníženej maximálnej povolenej rýchlosti z 90 na 50 kilometrov za hodinu.
Z výsledkov posúdenia intenzity dopravy v danej lokalite vyplýva, že dopravný chod navrhovanej dočasnej križovatky, a to aj pri navýšení dopravy, bude kapacitne vyhovovať výhľadovému dočasnému dopravnému zaťaženiu, bez ohrozenia funkčnosti úrovňovej križovatky.
Výstavbu dočasných dopravných komunikácií bude realizovať majoritný investor, spoločnosť GIB EnergyX Slovakia. Investor disponuje stavebným povolením na hrubé terénne úpravy, na základe ktorých môže začať s prípravnými terénnymi prácami súvisiacimi s výstavbou významnej investície v podobe pripravovaného závodu.
