Šurany udelili ocenenia Ľudský čin roka
Obyvatelia Šurian nominovali na ocenenie 29 laureátov.
Autor TASR
Šurany 16. decembra (TASR) - Mesto Šurany udelilo ocenenia v rámci prvého ročníka iniciatívy Ľudský čin roka. Ako uviedla radnica, ceny sú určené aktérom dobrých skutkov, ľudskosti a pomoci ľuďom v núdzi.
Ceny sa udeľovali v šiestich kategóriách. Okrem záchrany života človeka a pomoci ľuďom v ťažkej situácii to bola aj záchrana života zvierat a pomoc zvieratám v ťažkej situácii, pomoc životnému prostrediu, pomoc svojmu mestu, firemná filantropia a Detský čin roka.
Primátor Šurian Marcel Filaga pripomenul, že ide o mediálnu iniciatívu mestských novín Dobrý deň, Šurany. „Je reakciou na rastúcu potrebu všeľudského dobra v spoločnosti a snahou vytvoriť aj v Šuranoch prostredie, kde bude prvou voľbou ľudský prístup, súcitnosť a ochota úprimne pomôcť druhému v núdzi. Organizátori mali tiež na zreteli, že aktom dobra je aj samotné poukázanie na činy ľudskosti, preto vyzvali verejnosť, aby ona sama navrhla na ocenenie Ľudský čin roka aktérov dobrých skutkov,“ uviedol primátor.
Obyvatelia Šurian nominovali na ocenenie 29 laureátov. Vyhlasovatelia mediálnej iniciatívy rozhodli, že deliť dobro na menšie či väčšie nie je možné, preto sa stali držiteľmi ocenenia za Ľudský čin roka všetci nominanti. „Mám veľkú radosť z toho, že ocenenie si prevzalo aj 14 detí, malých hrdinov, ktorých dojímavé skutky dobra dokazujú, že o budúcnosť sa v tomto meste nemusíme báť. Verím, že nasledovaniahodné konanie všetkých ocenených dobrodincov bude inšpiráciou aj pre ďalších Šurancov,“ doplnil Filaga.
