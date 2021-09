Pre výstavbu kruhovej križovatky v Šuranoch uzatvorili cestu

Šurany 22. septembra (TASR) – Križovatka ciest II/580, III/1526 a miestnej cesty M. R. Štefánika v Šuranoch je úplne uzavretá. Dôvodom sú stavebné práce na vybudovaní okružnej križovatky, ktoré realizuje mesto Šurany v spolupráci s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja a zhotoviteľom stavebných prác. Informoval o tom Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch. Uzávera potrvá do konca novembra.



Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony je vedená v smere z Levíc na Nitru, Galantu a Nové Zámky a tiež v opačnom smere z Nových Zámkov, Galanty a Nitry po tej istej trase. V smere z Levíc odbočia nákladné vozidlá na križovatke cesty II/580 so Štrkovou ulicou na Štrkovú ulicu, pokračujú po Ulici na Vŕšku do Kostolného Seku, kde sa napoja na cestu III/1526 - Kostolná ulica. Ďalej pokračujú cez Kostolný Sek do Lipovej a od križovatky ciest III/1526 a III/1499 budú pokračovať po ceste III/1499. Na križovatke ciest III/1499 a I/64 vozidlá smerujúce na Nitru odbočia doprava a vozidlá smerujúce na Galantu a Nové Zámky odbočia doľava. Týmto smerom sa dostanú vozidlá na okružnú križovatku ciest I/64 a II/580, kde bude obchádzka ukončená. Vozidlá smerujúce opačným smerom, teda do Levíc, idú po rovnakej trase.



Obchádzková trasa pre osobné vozidlá do 3,5 tony je vedená po miestnych cestách. V smere od Levíc sa začína obchádzková trasa na križovatke ulíc SNP, Malá a Matunákova. Pokračuje po Matunákovej ulici, ďalej po Bottovej ulici, ktorá sa zjednosmerní v smere od Matunákovej ulice k Hasičskej ulici. Ďalej trasa vedie po Hasičskej ulici, Hledíkovej ulici, ulici MDŽ až po križovatku ulíc SNP, MDŽ a Bernolákova. Tu je obchádzková trasa ukončená. V smere od Nových Zámkov, Galanty a Nitry sa začína obchádzková trasa na križovatke ulíc SNP, MDŽ, Bernolákova. Pokračuje po ulici MDŽ, Hledíkovej a po Májovej ulici, ktorá sa zjednosmerní v smere od Hasičskej ulice po Matunákovu ulicu. Ďalej trasa vedie po Matunákovej ulici až po križovatku ulíc SNP, Malá, Matunákova, kde je obchádzková trasa ukončená.