Nedela 17. august 2025
Šurany získalo najvyššiu dotáciu v histórii, zmodernizuje vykurovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od pripravovanej investície samospráva očakáva efektívnejšie a ekologickejšie vykurovanie.

Autor TASR
Šurany 17. augusta (TASR) - Mestský bytový podnik Šurany získal dotáciu vo výške 5,7 milióna eur na modernizáciu tepelného hospodárstva. Dotáciu na rekonštrukciu vykurovacích systémov a rozvodov tepla poskytol mestu Environmentálny fond z prostriedkov Modernizačného fondu. Podľa primátora Šurian Marcela Filagu ide o najvyššiu dotáciu v histórii mesta.

Od pripravovanej investície samospráva očakáva efektívnejšie a ekologickejšie vykurovanie, zníženie energetických strát, zlepšenie komfortu pre obyvateľov a úsporu nákladov do budúcnosti.
