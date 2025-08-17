< sekcia Regióny
Šurany získalo najvyššiu dotáciu v histórii, zmodernizuje vykurovanie
Autor TASR
Šurany 17. augusta (TASR) - Mestský bytový podnik Šurany získal dotáciu vo výške 5,7 milióna eur na modernizáciu tepelného hospodárstva. Dotáciu na rekonštrukciu vykurovacích systémov a rozvodov tepla poskytol mestu Environmentálny fond z prostriedkov Modernizačného fondu. Podľa primátora Šurian Marcela Filagu ide o najvyššiu dotáciu v histórii mesta.
Od pripravovanej investície samospráva očakáva efektívnejšie a ekologickejšie vykurovanie, zníženie energetických strát, zlepšenie komfortu pre obyvateľov a úsporu nákladov do budúcnosti.
