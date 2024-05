Susedský festival Láskavá Stupava prinesie i prepájanie komunít

Stupava 22. mája (TASR) - Susedský festival Láskavá Stupava prepojí v sobotu (25. 5.) obyvateľov, mimovládne organizácie, podnikateľský sektor, samosprávu i návštevníkov. Prinesie remeselné trhy, umelecké workshopy, koncerty, detské dielne, diskusie či športové hry. Nahliadnuť bude možné aj do málo objavených zákutí mesta.



"Je to priestor, kde ľudia spolu zažijú pekné chvíle, spoznajú sa. Veríme, že takto môžeme prispieť k tomu, aby tí aktívnejší pretavili svoju energiu do ďalších menších či väčších prínosných projektov v meste," hovorí organizátorka Zuzana Jurčová z komunitného centra Makovice v Stupave.



Pripravené sú remeselné trhy a umelecké workshopy, ale aj diskusia o susedstvách v minulosti a židovskej komunite v Stupave. Chýbať nebudú komentované prehliadky kalvárie alebo kaštieľskej kaplnky, člnkovanie na jazere, ukážka výcviku psov alebo výroba recyklovaného papiera. Súčasťou budú tiež športové hry, módny bazár alebo škola líčenia, cestovateľská prednáška, výroba prírodnej drogérie, divadielko pre deti alebo poradňa interiérového dizajnu.



Festival nadväzuje na predchádzajúce podujatia v Stupave a spája jej obyvateľov, neziskové organizácie, samosprávu aj podnikateľský sektor. Podujatie má prepojiť susedstvá v regióne, nových a starých obyvateľov či rôzne vekové a záujmové skupiny. Rovnako má za cieľ posilňovať aktívnu lokálnu komunitu.