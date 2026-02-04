< sekcia Regióny
SÚŠIP vyjadruje znepokojenie nad streľbou v Novom Meste nad Váhom
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov (SÚŠIP) vyjadruje vážne znepokojenie nad stredajšou streľbou v Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, kde žiak použil v školských priestoroch airsoftovú zbraň a zranil dvoch spolužiakov. Ide o vážny akt násilia, ktorý nemožno zľahčovať. Priniesť do školy predmet pripomínajúci strelnú zbraň a použiť ho proti spolužiakom predstavuje zásadné zlyhanie systému v oblasti bezpečnosti a prevencie. TASR o tom informovali zo SÚŠIP.
Incident v Novom Meste nad Váhom nie je podľa únie výnimkou. „V krátkom čase ide o ďalší násilný prejav medzi žiakmi a študentmi, ktorý potvrdzuje rastúci pocit ohrozenia v školách na Slovensku. Tieto udalosti poukazujú na systémový problém, nie na zlyhanie jednotlivcov,“ zdôraznila SÚŠIP.
V tejto súvislosti upozorňuje na nedostatok školských špeciálnych pedagógov, psychológov a ďalších odborných zamestnancov. Práve oni podľa pedagogickej únie zohrávajú kľúčovú úlohu pri včasnej identifikácii rizikového správania a pri práci s deťmi v kríze. Okrem personálneho posilnenia však školy podľa SÚŠIP nevyhnutne potrebujú aj dlhodobú, sústavnú a systémovo ukotvenú odbornú podporu, ktorá nebude závislá od krátkodobých projektov či mimoriadnych situácií. „Bez stabilných podmienok a kontinuálnej odbornej práce zostávajú školy na riešenie čoraz závažnejších problémov často osamotené a bez adekvátnych nástrojov,“ upozorňuje únia.
Bezpečnosť na školách nemožno podľa predsedníčky SÚŠIP Svetlany Síthovej oddeliť od duševného zdravia našich detí. „Každý násilný incident je signálom, že niekde zlyhala včasná pomoc, prevencia alebo odborná podpora. Deti, ktoré ubližujú, sú často samy v hlbokej kríze. Ak chceme chrániť všetky deti - obete aj pôvodcov násilia - musíme investovať do dostupnej špeciálno-pedagogickej a psychologickej starostlivosti priamo v školách,“ vysvetľuje Síthová.
SÚŠIP vyzýva ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a ďalšie zodpovedné inštitúcie, aby prijali systematické a dlhodobé opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školách. Prevencia, odborná pomoc deťom a podpora pedagogických zamestnancov musia byť podľa únie prioritou, nie reakciou až po tragických udalostiach.
Únia vyjadruje solidaritu zraneným žiakom, ich rodinám aj zamestnancom školy. Dodala, že bezpečné školské prostredie musí byť základným právom každého dieťaťa.
Počas stredajšieho incidentu medzi žiakmi na škole v Novom Meste nad Váhom mal jeden z nich vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov jednorazovo ošetrili na mieste, sú mimo ohrozenia života.
