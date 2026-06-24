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Susko je pripravený nariadiť dohľad nad súdom pre vraždu v Gelnici

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Na snímke minister spravodlivosti SR Boris Susko (SMER-SD) odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na výjazdové rokovanie Vlády SR v obci Malcov v okrese Bardejov v stredu 24. júna 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

Susko apeloval, aby sa o prípade nešpekulovalo a počkalo sa na výsledky vyšetrovania.

Autor TASR
,aktualizované 
Malcov 24. júna (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Uviedol to médiám pred stredajším rokovaním vlády.

„Som pripravený nariadiť aj dohľad nad týmto súdnym konaním. Je to moja právomoc z hľadiska procesného postupu súdu,“ povedal Susko. Tvrdí, že vražda bola individuálnym zlyhaním jednotlivca, ktorý bol prvopáchateľom a nemal kriminálnu minulosť.

Minister má informácie, že zákaz priblíženia žena požadovala v čase, keď bol páchateľ vo väzbe. „Logicky takýto návrh súd zamieta,“ podotkol. Predmetom vyšetrovania je podľa neho aj to, či bolo alebo nebolo o zákaz priblíženia požiadané v rámci trestného konania ako súčasť trestu.

Susko apeloval, aby sa o prípade nešpekulovalo a počkalo sa na výsledky vyšetrovania. Súd bude podľa neho pracovať štandardne ako v iných prípadoch. „Bol by som nerád, ak by sme z tohto robili vopred nejaké závery a konkrétne súdy, lebo ani vy nevidíte do toho spisu, ani ja. Bude to predmetom skúmania aj prokuratúry a ďalších orgánov. Počkajme si na to, ako sa skončí vyšetrovanie, a potom môžeme spraviť nejaké závery aj z hľadiska ďalšieho postupu prípadných legislatívnych riešení,“ skonštatoval.

Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) sa tragédia stať nemala. Rozhodnutia súdov, ktoré padli ešte pred vraždou, musí zdôvodniť súd, tvrdí. Tomáš pripomenul, že na Slovensku fungujú bezpečné ženské domy, kde sa môžu ženy s deťmi ukryť pred týraním a násilím.

Pri brutálnom útoku prišla v sobotu (20. 6.) v Gelnici o život Zuzana V. Útočník bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel. Polícia hľadaného následne zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Košický krajský policajný vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Sudkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice v utorok (23. 6.) vzala obvineného muža do tzv. útekovej a preventívnej väzby.

Tomášovi V. ešte 9. júna uložil Okresný súd Spišská Nová Ves podmienečný trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov za nebezpečné vyhrážanie. Dovtedy bol vo väzbe ako obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania, keďže 21. februára pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku.
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