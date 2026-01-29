< sekcia Regióny
Susko: Rezort hľadá riešenie pri trestnom čine ohýbania práva
Ako doplnil, od januára 2021 bol do právneho poriadku SR zavedený nový trestný čin, tzv. ohýbanie práva.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Snahou Ministerstva spravodlivosti (MS) SR je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda. Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) o tom informoval po štvrtkovom stretnutí so skupinou spravodajcov Benátskej komisie.
„Benátska komisia je na Slovensku na pozvanie MS SR na diskusiu ku konkrétnym otázkam, ktoré sme položili. Našou snahou je nájsť odborné riešenie problému, ktorý vznikol za predchádzajúcej vlády a ktorý SR dlhodobo vyčítajú medzinárodné organizácie a inštitúcie,“ povedal Susko.
Ako doplnil, od januára 2021 bol do právneho poriadku SR zavedený nový trestný čin, tzv. ohýbanie práva. „Už v čase prijímania bola táto téma predmetom veľkej kontroverzie, nielen koalično-opozičnej, ale najmä kontroverzie na odbornej úrovni,“ podotkol. Odborníci podľa jeho slov už vtedy „kričali“, že takto naformulovaná skutková podstata trestného činu je nesystémovým prvkom v právnom systéme SR.
„Táto skutková podstata sa týka len sudcov a rozhodcov a v čase prijímania to bolo veľkou časťou verejnosti chápané ako prostriedok na zasahovanie do nezávislosti súdu. Ako nástroj na perzekúciu nepohodlných sudcov,“ poznamenal. Súčasná vláda podľa Suska chcela tento trestný čin vypustiť z Trestného zákona. „Keďže pani exministerka Mária Kolíková (SaS) nastavila tento trestný čin ako súčasť míľnika 15 z plánu obnovy a odolnosti, Európska komisia, direktoriát pre plán obnovy, nám to v zásade nedovolila vypustiť,“ doplnil.
Avšak iný direktoriát podľa Suska existenciu trestného činu ohýbania práva Slovensku v správe o právnom štáte vytýka. „Máme tu paradoxnú situáciu, ktorú musíme riešiť. Na jednej strane plán obnovy, kde keby sme to vypustili, porušíme míľnik. Na druhej strane tu máme požiadavky aj z Európskej komisie a iných medzinárodných inštitúcií na to, aby sme ho vypustili. Resp. ak by sme ho nevypustili, aby sme zásadným spôsobom zvýšili záruky sudcovskej nezávislosti,“ dodal.
Ministerstvo v tejto súvislosti požiadalo Benátsku komisiu o konzultáciu. „Dnešné rokovanie bolo veľmi konštruktívne. Benátska komisia si vyžiadala na základe nášho stretnutia aj stretnutie s ďalšími stakeholdermi v tejto oblasti. Či už ide o Súdnu radu SR, predstaviteľov Najvyššieho súdu SR, prokuratúry a ďalších inštitúcií, ktoré k tejto otázke majú čo povedať,“ ozrejmil. Spravodajcovia Benátskej komisie podľa jeho informácií absolvujú aj stretnutia s predstaviteľmi parlamentných opozičných a koaličných strán.
„Benátska komisia je na Slovensku na pozvanie MS SR na diskusiu ku konkrétnym otázkam, ktoré sme položili. Našou snahou je nájsť odborné riešenie problému, ktorý vznikol za predchádzajúcej vlády a ktorý SR dlhodobo vyčítajú medzinárodné organizácie a inštitúcie,“ povedal Susko.
Ako doplnil, od januára 2021 bol do právneho poriadku SR zavedený nový trestný čin, tzv. ohýbanie práva. „Už v čase prijímania bola táto téma predmetom veľkej kontroverzie, nielen koalično-opozičnej, ale najmä kontroverzie na odbornej úrovni,“ podotkol. Odborníci podľa jeho slov už vtedy „kričali“, že takto naformulovaná skutková podstata trestného činu je nesystémovým prvkom v právnom systéme SR.
„Táto skutková podstata sa týka len sudcov a rozhodcov a v čase prijímania to bolo veľkou časťou verejnosti chápané ako prostriedok na zasahovanie do nezávislosti súdu. Ako nástroj na perzekúciu nepohodlných sudcov,“ poznamenal. Súčasná vláda podľa Suska chcela tento trestný čin vypustiť z Trestného zákona. „Keďže pani exministerka Mária Kolíková (SaS) nastavila tento trestný čin ako súčasť míľnika 15 z plánu obnovy a odolnosti, Európska komisia, direktoriát pre plán obnovy, nám to v zásade nedovolila vypustiť,“ doplnil.
Avšak iný direktoriát podľa Suska existenciu trestného činu ohýbania práva Slovensku v správe o právnom štáte vytýka. „Máme tu paradoxnú situáciu, ktorú musíme riešiť. Na jednej strane plán obnovy, kde keby sme to vypustili, porušíme míľnik. Na druhej strane tu máme požiadavky aj z Európskej komisie a iných medzinárodných inštitúcií na to, aby sme ho vypustili. Resp. ak by sme ho nevypustili, aby sme zásadným spôsobom zvýšili záruky sudcovskej nezávislosti,“ dodal.
Ministerstvo v tejto súvislosti požiadalo Benátsku komisiu o konzultáciu. „Dnešné rokovanie bolo veľmi konštruktívne. Benátska komisia si vyžiadala na základe nášho stretnutia aj stretnutie s ďalšími stakeholdermi v tejto oblasti. Či už ide o Súdnu radu SR, predstaviteľov Najvyššieho súdu SR, prokuratúry a ďalších inštitúcií, ktoré k tejto otázke majú čo povedať,“ ozrejmil. Spravodajcovia Benátskej komisie podľa jeho informácií absolvujú aj stretnutia s predstaviteľmi parlamentných opozičných a koaličných strán.