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Súsošie kalvárie v Senici je po obnove opäť na pôvodnom mieste
Sakrálne súsošie bolo zrekonštruované v dvoch etapách.
Autor TASR
Senica 14. júla (TASR) - Súsošie kalvárie na mestskom cintoríne v Senici prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou obnovou. Osobitne náročná bola obnova sochy Márie Magdalény, ktorá si vyžadovala rozsiahle doplnenie a domodelovanie poškodených častí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Sakrálne súsošie bolo zrekonštruované v dvoch etapách. Celkové náklady na obnovu dosiahli 31.000 eur, pričom na jej financovaní sa podieľali aj veriaci rímskokatolíckej farnosti v Senici sumou 6500 eur. Prvá etapa prác sa zameriavala na stabilizáciu diela a odstránenie najzávažnejších porúch. V druhej etape nasledovala samotná rekonštrukcia vrátane doplnenia a domodelovania poškodených alebo chýbajúcich častí sôch v reštaurátorskom ateliéri.
„Počas prác sme na základe odlišnosti použitého materiálu zistili, že na súsoší z roku 1877 je pôvodný len kríž a podstavce, socha Márie Magdalény, socha Márie a Jána Evanjelistu pochádzajú z roku 1932, keď bolo súsošie obnovované. Čo sa stalo s pôvodnými sochami, nie je známe,“ približuje jeden z dvojice reštaurátorov Ján Telek.
Senický primátor Martin Džačovský podčiarkol, že kalvária má na mestskom cintoríne pre mnohých obyvateľov mesta osobitný význam. Podľa farára rímskokatolíckej farnosti v Senici Milana Puškára je obnova kalvárie dôležitá nielen z pohľadu zachovania pamiatky, ale aj jej duchovného odkazu.
Sakrálne súsošie bolo zrekonštruované v dvoch etapách. Celkové náklady na obnovu dosiahli 31.000 eur, pričom na jej financovaní sa podieľali aj veriaci rímskokatolíckej farnosti v Senici sumou 6500 eur. Prvá etapa prác sa zameriavala na stabilizáciu diela a odstránenie najzávažnejších porúch. V druhej etape nasledovala samotná rekonštrukcia vrátane doplnenia a domodelovania poškodených alebo chýbajúcich častí sôch v reštaurátorskom ateliéri.
„Počas prác sme na základe odlišnosti použitého materiálu zistili, že na súsoší z roku 1877 je pôvodný len kríž a podstavce, socha Márie Magdalény, socha Márie a Jána Evanjelistu pochádzajú z roku 1932, keď bolo súsošie obnovované. Čo sa stalo s pôvodnými sochami, nie je známe,“ približuje jeden z dvojice reštaurátorov Ján Telek.
Senický primátor Martin Džačovský podčiarkol, že kalvária má na mestskom cintoríne pre mnohých obyvateľov mesta osobitný význam. Podľa farára rímskokatolíckej farnosti v Senici Milana Puškára je obnova kalvárie dôležitá nielen z pohľadu zachovania pamiatky, ale aj jej duchovného odkazu.