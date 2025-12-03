< sekcia Regióny
Súsošie Múza a Pegas zostáva majetkom Považskej Bystrice
Vyplýva to z rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne, ktorý potvrdil rozhodnutie okresného súdu.
Autor TASR
Považská Bystrica 3. decembra (TASR) - Mramorové súsošie Múza a Pegas v považskobystrickom dome kultúry zostáva majetkom mesta. Vyplýva to z rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne, ktorý potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia považskobystrickej radnice Miluše Kollárová.
Mesto kúpilo budovu domu kultúry aj s priľahlým pozemkom koncom roka 2021. V roku 2022 sa ozval bývalý nájomca priestorov a začal si nárokovať sochu Múza a Pegas od akademického sochára Ladislava Snopeka. Súsošie je osadené na priečelí schodiska vedúceho do sál na poschodí. Mesto súsošie odmietlo vydať, keďže dom kultúry kúpilo ako celok.
Bývalý nájomca mesto v novembri 2023 zažaloval. Radnica podľa Kollárovej predložila materiály, posudky, stanoviská a vyjadrenie dedičiek akademického sochára Ladislava Snopeka, ktoré potvrdzovali, že socha Múza a Pegas je súčasťou stavby.
„Súd skonštatoval, že dielo je neoddeliteľnou súčasťou domu kultúry, pretože je s ním prepojené materiálovo, esteticky aj funkčne. Jeho odstránenie by viedlo k výraznému znehodnoteniu budovy aj samotného umeleckého diela. Potvrdil, že nemožno predať samostatne niečo, čo samostatnou vecou nikdy nebolo, a mesto ako vlastník budovy je automaticky aj vlastníkom plastiky,“ uviedla Kollárová.
Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa mesto verilo, že krajský súd potvrdí rozhodnutie okresného súdu a žalobu definitívne zamietne, čo sa aj stalo. „Socha Múza a Pegas zostáva tam, kam patrí. Ja za mesto môžem sľúbiť, že už nikdy nedovolíme, aby sa taká významná stavba, akou je dom kultúry spoločne s jeho interiérom, ničil a drancoval,“ zdôraznil primátor.
Právna zástupkyňa žalobcu sa k rozsudku krajského súdu nevyjadrila.
