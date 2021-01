Súsošie sv. Jána Nepomuckého pri Oravskom hrade zreštaurovali

Oravský Podzámok 7. januára (TASR) – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne dalo zreštaurovať kamenné Súsošie svätého Jána Nepomuckého na pilieri. Dielo z prvej polovice 19. storočia sa nachádza vedľa prístupovej cesty do Oravského hradu v Oravskom Podzámku a od roku 1966 patrí do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. Informovala o tom riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



Dodala, že cieľom reštaurovania bolo zamedziť hmotnému úpadku diela a dosiahnuť sprístupnenie jeho duchovnej i obsahovej hodnoty. Práce realizoval reštaurátor Martin Kukura.



Podľa riaditeľky sa Oravské múzeum už niekoľko rokov zapája do projektov zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok, zbierkového fondu, ako aj na akvizičnú a vedecko-výskumnú činnosť. "V roku 2020 získalo múzeum finančnú dotáciu na projekt, ktorý mal za úlohu obnoviť, reštaurovať a zachrániť prícestný kamenný stĺp spolu so sochou svätca. S finančnou podporou ministerstva kultúry v dotačnom programe 'Obnovme si svoj dom' bol múzeu schválený finančný príspevok v sume 18.000 eur," priblížila Jagnešáková. Na spolufinancovaní aktivity sa podľa nej z vlastných zdrojov podieľalo i Oravské múzeum.



Reštaurovanie zahŕňalo prieskum diela, odborné ošetrenie, konzerváciu, interpretáciu estetickej hodnoty diela a spracovanie dokumentácie vykonaných zásahov a prác.