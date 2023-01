VIDEO: Súsošie Víťazstvo na Námestí SNP v Trnave zložili a odviezli

Trnava 25. januára (TASR) - Z vysokého podstavca na konci pešej zóny v Trnave, kde stálo od roku 1959, odstránili v stredu súsošie osloboditeľov. Čaká ho reštaurovanie, ktoré je súčasťou rozsiahleho projektu obnovy Námestia SNP. Tú mesto odštartovalo v týchto dňoch. V závere by sa mala bronzová socha vrátiť v mierne zmenenej polohe na nižšiu podnož. Námestie dostane podľa zámeru radnice pôvodnú podobu zo začiatku minulého storočia.



Na premiestnenie sochy z podstavca na korbu nákladného auta dohliadal akademický sochár Pavol Čambál, ktorý je poverený obnovou tohto diela Jána Snopka. Práce spočiatku nešli tak hladko, ako sa predpokladalo. "Nevedeli sme, aké má súsošie kotvenie, až kým sme ho nezačali dvíhať. Museli sme urobiť opatrenia, našťastie, autožeriav mal dostatočný zdvih a auto dostatočnú nosnosť," povedal pre TASR.



Súsošie s názvom Víťazstvo, pozostávajúce z dvoch postáv v mierne nadživotnej veľkosti, je vysoké 3,6 metra a duté. Má hmotnosť podľa Čambála okolo 1,5 tony. V ateliéri ho čaká najskôr odstránenie nečistôt a následne nové patinovanie a konzervačná úprava povrchu. Podľa reštaurátora je v dobrom stave a odliatok bol kvalitne vyhotovený. Práce by mali byť ukončené súbežne s obnovou námestia, ktorá je naplánovaná na celý rok 2023.



Podstavec súsošia na rozdiel od sochárskeho diela v dobrom stave nie je, rovnako ako podložie, na ktorom doteraz stál. Ide o umelé prekrytie potoka Trnávka, ktoré má už sto rokov a potrebuje zásadnú rekonštrukciu. Bolo zistené aj nakláňanie pamätníka. To bola aj jedna z príčin, prečo mesto pred zhruba štyrmi rokmi uvažovalo o premiestnení pamätníka na iné miesto v Trnave. Vyvolalo to však búrlivú reakciu časti trnavskej verejnosti a zástupcov Zväzu protifašistických bojovníkov, pod petíciu za ponechanie sa podpísali zhruba dve tisícky občanov. Zainteresovala sa aj ambasáda Ruskej federácie na Slovensku. Podľa zákona o vojnových hroboch, ktorý sa dotýka aj pietnych miest, pripomínajúcich vojnové udalosti, nie je možné zrušiť, prestavať ani presunúť hroby či pamätníky bez písomného súhlasu Ministerstva vnútra SR. Zároveň sa naň vzťahuje bilaterálna rusko-slovenská dohoda o vojnových hroboch.



Pamätník v závere päťdesiatych rokov inštalovali pritom na mieste, kde bol v čase vzniku námestia postavený Pamätník M. R. Štefánika. Ten bol ale neskôr odstránený. Pôvodný zámer pri terajšej obnove námestia bolo jeho prinavrátenie. Aktuálny projekt s tým už nepočíta, súsošie Víťazstvo sa na miesto vráti, bude pootočené a jeho podstavec bude nižší.