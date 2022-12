ŠÚSR: Do práce či školy do Bratislavského kraja chodí vyše 58.000 osôb

Bratislava 8. decembra (TASR) - Za prácou či do školy do Bratislavského kraja denne prichádza 58.293 osôb. Vyplýva to z minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB). TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Do Bratislavského kraja denne prichádza 44.550 ľudí za prácou, 13.743 detí s študentov do školy. Inak ako denne za prácou do Bratislavského kraja dochádza 23.581 ľudí a do školy takmer 7000 ľudí," priblížila hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.



Najviac ľudí prichádza z Trnavského a Nitrianskeho kraja. "Vysoké percento migrujúcich tvoria aj obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja," dodala hovorkyňa.