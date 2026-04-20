Šutaj Eštok a Melicher podčiarkujú dôležitosť bezpilotných systémov
Rezort vnútra aktuálne disponuje vyše 200 takýmito dronmi a viac ako 300 vyškolenými operátormi na ich obsluhu.
Autor TASR
Častá 20. apríla (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher podčiarkujú dôležitosť bezpilotných systémov a ich vzájomného prepojenia. Zhodli sa na tom počas národného fóra zaoberajúceho sa témami protidronovej obrany a ochrany štátnych hraníc, ktoré sa v týchto dňoch koná v priestoroch Účelového zariadenia Národnej rady SR Častá-Papiernička.
„Európska únia prijíma akčný plán pre bezpečnosť dronov, ktorý zdôrazňuje potrebu komplexného, koordinovaného a najmä cieleného prístupu. Prístupu, ktorý prepája civilný aj vojenský rozmer a posilňuje schopnosť reagovať na hrozby, predchádzať im, odhaľovať ich a efektívne na tieto hrozby reagovať,“ ozrejmil Šutaj Eštok. Poukázal aj na využívanie bezpilotných lietadiel pri ochrane kritickej infraštruktúry, štátnej hranice, ale aj pri činnosti záchranných zložiek.
Rezort vnútra podľa neho aktuálne disponuje vyše 200 takýmito dronmi a viac ako 300 vyškolenými operátormi na ich obsluhu. Cieľom je rozširovanie techniky i obslužného personálu. Minister vyzdvihol napríklad pilotný projekt využívania dronov Horskou záchrannou službou pri pomoci turistom. Melicher doplnil, že drony vlani pomáhali pri realizovaní opatrení proti výskytu slintačky a krívačky.
Melicher hovoril aj o dôležitosti priniesť výrobu a vývoj bezpilotnej technológie na Slovensko. „Ozbrojené sily SR v rámci experimentálneho snaženia vyvíjajú vlastné prototypy bezpilotnej technológie. V rámci našich útvarov sa snažíme vytvárať priestor pre výrobu napríklad tým, že nastavujeme nové výrobné linky,“ povedal. Očakáva, že v období najbližších mesiacov alebo počas nasledujúceho roka by mohlo prísť k spusteniu produkcie.
Riaditeľ Úradu vojenského letectva na Ministerstve obrany SR Nofal Kattan podčiarkol potrebu jednotného systému na monitorovanie dronov v spolupráci s rezortom vnútra a ďalšími bezpečnostnými zložkami. „Aby sme mali dostatočný prehľad a vedeli oddeliť kooperujúce drony od nekooperujúcich,“ doplnil. Národné fórum o C-UAS, obrane a ochrane štátnych hraníc sa koná v Častej-Papierničke počas pondelka a utorka (21. apríla).
