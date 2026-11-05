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Šutaj Eštok odsúdil incident vo Veľkej Lomnici, polícia vraj koná
Minister ubezpečil, že polícia podozrivých stotožnila a prípad vyšetruje.
Autor TASR
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Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odsúdil incident, ktorý sa stal ešte minulý týždeň v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok. Uistil, že polícia v tejto veci koná. Šéf rezortu vnútra očakáva zároveň dôsledné vyšetrenie prípadu i prijatie opatrení, aby sa obdobná situácia neopakovala. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
„To, čo sa stalo vo Veľkej Lomnici, je odporné. Takéto brutálne násilie a ponižovanie detí je absolútne neprijateľné a jednoznačne ho odsudzujem,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Minister ubezpečil, že polícia podozrivých stotožnila a prípad vyšetruje. V obci zároveň posilnili hliadky. Šéf rezortu vnútra očakáva ako dôsledné vyšetrenie incidentu, tak opatrenia, aby sa podobné násilie neopakovalo.
Pripomenul tiež otvorenie otázky zníženia veku trestnoprávnej zodpovednosti i väčšej zodpovednosti rodičov, ktorí podľa neho zanedbávajú svoje povinnosti. „Takéto násilie nemôže zostať bez následkov len preto, že ho páchajú maloleté deti,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Politikom zasa odkázal, aby prípad nezneužívali na „vlastnú propagáciu.“
Pri incidente, ktorý sa stal 29. októbra, malo dôjsť k napadnutiu maloletého dievčaťa. Polícia prípad vyšetruje. Na videu, ktoré sa šírilo na sociálnej sieti, vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a vyzliekla ju donaha. Incident už odsúdil aj starosta Veľkej Lomnice Peter Duda. Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška incident mrzí. Pre TASR uviedol, že akékoľvek prejavy násilia, zastrašovania či ponižovania sú neprijateľné a je potrebné ich jednoznačne odsúdiť bez ohľadu na to, kto sa ich dopustí.
„To, čo sa stalo vo Veľkej Lomnici, je odporné. Takéto brutálne násilie a ponižovanie detí je absolútne neprijateľné a jednoznačne ho odsudzujem,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Minister ubezpečil, že polícia podozrivých stotožnila a prípad vyšetruje. V obci zároveň posilnili hliadky. Šéf rezortu vnútra očakáva ako dôsledné vyšetrenie incidentu, tak opatrenia, aby sa podobné násilie neopakovalo.
Pripomenul tiež otvorenie otázky zníženia veku trestnoprávnej zodpovednosti i väčšej zodpovednosti rodičov, ktorí podľa neho zanedbávajú svoje povinnosti. „Takéto násilie nemôže zostať bez následkov len preto, že ho páchajú maloleté deti,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Politikom zasa odkázal, aby prípad nezneužívali na „vlastnú propagáciu.“
Pri incidente, ktorý sa stal 29. októbra, malo dôjsť k napadnutiu maloletého dievčaťa. Polícia prípad vyšetruje. Na videu, ktoré sa šírilo na sociálnej sieti, vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a vyzliekla ju donaha. Incident už odsúdil aj starosta Veľkej Lomnice Peter Duda. Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška incident mrzí. Pre TASR uviedol, že akékoľvek prejavy násilia, zastrašovania či ponižovania sú neprijateľné a je potrebné ich jednoznačne odsúdiť bez ohľadu na to, kto sa ich dopustí.