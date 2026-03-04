< sekcia Regióny
Šutaj Eštok:Vyšetrovanie pádu betónového prístreška v Komárne prebieha
Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Vyšetrovanie pádu betónového prístreška na budove Klientskeho centra v Komárne, ku ktorému došlo minulý týždeň, prebieha. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) novinárom po stredajšom rokovaní vlády. „Urobíme všetko preto, aby sme čo najskôr vyšetrili a zistili príčinu poškodenia prístreška,“ zdôraznil. Vyjadril zároveň úprimnú sústrasť pozostalým druhej obete tragickej udalosti.
„Rovnako sme pripravení reagovať aj na finančnú kompenzáciu, keďže veľmi dobre viete, že v minulosti, ak sa udiali takéto smrteľné úrazy, či už to boli policajti alebo hasiči pri výkone svojej služby, štát na to vždy reagoval. A rovnako sme pripravení aj na budúcu vládu pripraviť materiál, ktorý bude reagovať na finančné kompenzovanie rodín týchto pozostalých,“ poznamenal.
Podľa jeho slov je podstatné, že po zemetrasení skontrolovali všetky budovy v správe ministerstva vnútra v postihnutej oblasti. Audit sa podľa neho uskutočnil aj v ďalších objektoch podobného typu na celom území Slovenska. Dodal, že rovnaké kontroly realizovali v dotknutom území aj rezorty školstva a zdravotníctva.
K pádu betónového prístreška na budove Klientskeho centra v Komárne došlo 25. februára. Na mieste zomrel 51-ročný muž. S poranením chrbtice bol do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch letecky transportovaný 64-ročný muž. S ľahším poranením hlavy previezli sanitkou do Nemocnice Agel v Komárne 67-ročného muža. Všetci traja boli klientmi klientskeho centra. Hovorkyňa novozámockej nemocnice v stredu informovala, že v noci z utorka (3. 3.) na stredu 64-ročný muž, ktorý bol po tragickej udalosti prevezený do nemocnice v kritickom stave, zomrel.
