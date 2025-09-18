< sekcia Regióny
Súťaž a výstavu kvetov Victoria Regia v Piešťanoch zrušili
Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov a zmeny v Slovenskej asociácii kvetinárov a floristov (SAKF), ktorá bola organizátorom.
Autor TASR
Piešťany 18. septembra (TASR) - Majstrovstvá Slovenska vo floristike - Súťaž Victoria Regia, sa v roku 2025 v Piešťanoch neuskutočnia. Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov a zmeny v Slovenskej asociácii kvetinárov a floristov (SAKF), ktorá bola organizátorom. TASR to uviedol riaditeľ súťaže Victoria Regia a odstupujúci prezident SAKF Tamás Vígh.
„Súťaž s dlhoročnou tradíciou Viktória Regia bola zrušená dohodou v rámci prezídia asociácie a tiež v rámci organizačného výboru súťaže z rôznych dôvodov. Hlavne ide o štrukturálne zmeny v prezídiu asociácie a v neposlednej rade určite aj o finančné dôvody,“ priblížil.
Ako uviedol, získavať finančnú podporu a granty rôzneho typu je čoraz ťažšie. „Aj tie organizácie, s ktorými sme spolupracovali v minulosti, tak buď nám neboli schopné z rôznych, aj politických dôvodov zrejme, poskytnúť finančnú pomoc alebo ju poskytli vo výške, ktorá by nestačila pre organizáciu podujatia v takomto rozmere,“ doplnil.
Majstrovstvá sa mali v Piešťanoch konať po 32.-krát. Súťaž doposiaľ bola súčasťou ukončenia kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Prostredníctvom súťaže bolo možné ukázať pohľad na rôznorodé floristické techniky a materiály pri aranžovaní kvetov, sprostredkovať floristické trendy odbornej ako i laickej verejnosti. Víťaz Victoria Regia následne reprezentoval Slovensko aj na medzinárodnej súťaži.
Historický začiatok súťaže sa datuje do roku 1993. „Počas jednotlivých ročníkov sa na súťaži predviedlo množstvo šikovných aranžérov, ktorí vždy vytvorili krásne a zaujímavé kvetinové kreácie,“ uviedlo v minulosti mesto Piešťany na svojom webe. Súťaž sa venovala rôznym témam, ako napríklad folklóru, divadlu, rodine Winterovcov, či 100. výročiu jedného z hotelov.
„Súťaž s dlhoročnou tradíciou Viktória Regia bola zrušená dohodou v rámci prezídia asociácie a tiež v rámci organizačného výboru súťaže z rôznych dôvodov. Hlavne ide o štrukturálne zmeny v prezídiu asociácie a v neposlednej rade určite aj o finančné dôvody,“ priblížil.
Ako uviedol, získavať finančnú podporu a granty rôzneho typu je čoraz ťažšie. „Aj tie organizácie, s ktorými sme spolupracovali v minulosti, tak buď nám neboli schopné z rôznych, aj politických dôvodov zrejme, poskytnúť finančnú pomoc alebo ju poskytli vo výške, ktorá by nestačila pre organizáciu podujatia v takomto rozmere,“ doplnil.
Majstrovstvá sa mali v Piešťanoch konať po 32.-krát. Súťaž doposiaľ bola súčasťou ukončenia kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Prostredníctvom súťaže bolo možné ukázať pohľad na rôznorodé floristické techniky a materiály pri aranžovaní kvetov, sprostredkovať floristické trendy odbornej ako i laickej verejnosti. Víťaz Victoria Regia následne reprezentoval Slovensko aj na medzinárodnej súťaži.
Historický začiatok súťaže sa datuje do roku 1993. „Počas jednotlivých ročníkov sa na súťaži predviedlo množstvo šikovných aranžérov, ktorí vždy vytvorili krásne a zaujímavé kvetinové kreácie,“ uviedlo v minulosti mesto Piešťany na svojom webe. Súťaž sa venovala rôznym témam, ako napríklad folklóru, divadlu, rodine Winterovcov, či 100. výročiu jedného z hotelov.