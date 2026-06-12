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Súťaž Buzalkova Trnava 2026 už má víťazov
Podujatie bolo venované odkazu svätého Františka.
Autor TASR
Vrbové 12. júna (TASR) - Víťazi 15. ročníka súťaže Buzalkova Trnava 2026 si v utorok (9. 6.) vo Vrbovom prevzali ocenenia. Zapojili sa žiaci katolíckych škôl z celej Trnavskej arcidiecézy, ktorí tvorili v rôznych umeleckých kategóriách vrátane literárnej a výtvarnej tvorby či počítačových prezentácií. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
„Súťaž Buzalkova Trnava každoročne vytvára priestor na rozvoj talentov detí a mladých ľudí a zároveň ich vedie k hlbšiemu poznávaniu kresťanských hodnôt a duchovného dedičstva cirkvi,“ uviedol riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave Ján Polák.
Podujatie bolo venované odkazu svätého Františka. Predchádzala mu svätá omša v Kostole sv. Gorazda, kde sa Polák prihovoril žiakom a povzbudil ich, aby žili podľa hodnôt dobra, služby a viery. Po svätej omši nasledovalo odovzdávanie cien a diplomov. Ocenenia získali autori najlepších prác vo viacerých vekových kategóriách od materských škôl až po stredné školy.
„Súťaž Buzalkova Trnava každoročne vytvára priestor na rozvoj talentov detí a mladých ľudí a zároveň ich vedie k hlbšiemu poznávaniu kresťanských hodnôt a duchovného dedičstva cirkvi,“ uviedol riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave Ján Polák.
Podujatie bolo venované odkazu svätého Františka. Predchádzala mu svätá omša v Kostole sv. Gorazda, kde sa Polák prihovoril žiakom a povzbudil ich, aby žili podľa hodnôt dobra, služby a viery. Po svätej omši nasledovalo odovzdávanie cien a diplomov. Ocenenia získali autori najlepších prác vo viacerých vekových kategóriách od materských škôl až po stredné školy.