Súťaž Dramaticky mladí 2025 už pozná svojich víťazov

Banská Bystrica 15. júna (TASR) - Súťaž Dramaticky mladí 2025, ktorú každoročne vyhlasuje Divadelný ústav v Bratislave, už pozná víťazov. Výsledky vyhlásili v sobotu (14. 6.) v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici. Absolútnou víťazkou 16. ročníka súťaže o najlepší dramatický text sa stala Alica Madorrán Fortuňo s dielom Moja cEsTA. TASR o tom v nedeľu informovala Lenka Leláková z PR a marketingu Divadelného ústavu s tým, že súčasťou vyhlásenia bolo aj inscenované čítanie úryvkov ocenených textov.



Do súťaže prijali 20 divadelných hier od 19 autoriek, ocenené sú vo veku od 15 do 18 rokov. Podľa organizátorov súťaž dokazuje, že aj mládež píše kvalitné divadelné hry.



„Kto si to aspoň raz vyskúša, ten vie, že tvoriť divadelnú hru je niečo celkom iné, ako písať básničku či krátku poviedku. Tohtoročné dramatické texty nás potešili, mnohé boli zaujímavé obsahovo alebo žánrovo. Mali sme spolu s ostatnými porotcami v dobrom slova zmysle vášnivé diskusie o tom, ktoré z nich by mali byť ocenené,“ konštatovala predsedníčka poroty, režisérka, herecká koučka Adriana Totiková. Okrem prvých troch miest napokon udelili aj dve špeciálne ceny, keďže viacero textov považovali za vynikajúce.



„Víťazná hra Moja cEsTA je založená na historickej udalosti, ale jej téma je oveľa širšia, univerzálna. Je to sloboda, ako ďaleko siaha, je možné si ju vynútiť nejakými činmi, aký je rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou slobodou a vnútorným a vonkajším väzením, aké prostriedky sú ešte legitímne v boji za slobodu? Autorka nastoľuje problém zneužitia ušľachtilých ideí, zradu a sklamanie. Prostredníctvom fiktívneho príbehu založeného na reálnych udalostiach kladie zásadné otázky o ľudskej existencii. Je to zrelé dielo, cez ktoré k nám preniká aj autorkin svetonázor,“ zhodnotila porotkyňa Dária F. Fehérová.