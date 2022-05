Súťaž Horná Nitra mojimi očami predstaví najkrajšie fotografie regiónu

Prievidza 12. mája (TASR) - Súťaž Horná Nitra mojimi očami opäť predstaví najkrajšie fotografie regiónu. Prievidzskí matičiari vyhlásili jej deviaty ročník po prestávke, ktorú spôsobila pandémia. Amatérski fotografi sa do nej môžu so svojimi snímkami zapojiť do 31. mája. TASR o tom informoval riaditeľ Domu Matice slovenskej (MS) v Prievidzi Vlastimil Uhlár.



Súťaž už tradične organizuje Dom MS v Prievidzi spolu s Miestnym odborom MS Prievidza. Amatérski fotografi môžu svoje snímky posielať v rámci troch kategórií - zvyky a tradície, historické pamiatky a ľudová architektúra a príroda.



"Náš hornonitriansky región má mnohé nádherné zákutia a perspektívy, ktoré nám môžu poodkryť práve fotografi zo svojho uhla pohľadu. Verím, že sa kvalita súťažných fotografií oproti poslednému ročníku zvýši, čo napokon vyhodnotí odborná porota zložená z profesionálov," uviedol Uhlár.



Do každej kategórie môžu záujemcovia prihlásiť najviac tri fotografie, teda spolu môžu poslať deväť výtvorov. Tie musia spĺňať tematické zameranie, mať dostatočnú kvalitu a nesmú presiahnuť hranice regiónu. Víťazov matičiari ocenia.



Výsledky vyhlásia organizátori na slávnostnom vyhodnotení spojenom s vernisážou najlepších fotografií, ktoré sa uskutoční v priestoroch obchodného centra na Ulici G. Švéniho v Prievidzi.



Súťaž finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj, Matica slovenská, mestá Partizánske a Handlová. Jedných z jej mediálnych partnerov je TASR.