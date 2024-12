Súťaž inovatívnych nápadov vyhrali zvolenskí študenti

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) - Súťaž inovatívnych nápadov pre lepšie zdravotníctvo pod názvom EIT Health i-Days 2024, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, vyhrali študenti z Technickej univerzity vo Zvolene. Ich tím "MedEko" predstavil svoje inovatívne riešenie zamerané na posilnenie prevencie u aktívnych ľudí na konci novembra medzinárodnému publiku na európskom finále v Budapešti. TASR o tom v pondelok informovala Lucia Malová z Rozvojovej agentúry BBSK.



EIT Health i-Days bolo jednodňové podujatie zamerané na podporu inovácií v zdravotníctve, ktoré spojilo účastníkov z rôznych európskych krajín. Zúčastnilo sa na ňom 12 tímov, v ktorých spolupracovali študenti, IT odborníci a zdravotníci spoločne v multidisciplinárnych tímoch. Účastníci hľadali inovatívne riešenia, ktoré zlepšia prevenciu u aktívnych ľudí v produktívnom veku a podporia ich aktívnu účasť na vlastnom zdraví. Tímom pomáhalo vyše 20 mentorov a expertov.



Tri tímy, ktoré predstavili najlepšie riešenia, odmenili finančnými odmenami a vecnými cenami. Víťazný tím zo Zvolena bol na konci novembra prezentovať svoje riešenie na medzinárodnom finále v Budapešti. Tento tím, zložený zo študentov Technickej univerzity vo Zvolene, sa zameral na problém nízkej sebareflexie v oblasti duševného zdravia u aktívnych ľudí nad 30 rokov.



"Navrhli sme riešenie v podobe dotazníka, ktorý po vyplnení odporučí pacientov na platformu poskytujúcu pomoc od odborníkov a dobrovoľníkov (buddy systém). Na základe výsledkov dotazníka by bola realizovaná triáž, ktorá zaradí pacientov do kategórií podľa ich individuálnych potrieb," priblížil študent Ivan z víťazného tímu.



Okrem prevencie hľadali účastníci spolu s mentormi inovatívne spôsoby, ako mobilizovať a angažovať slovenských expertov v zahraničí a prepájať ich s našimi mladými lekármi na Slovensku. Víťazné riešenie priniesol tím mladých medikov z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Študenti navrhli spôsob ako integrovať službu poskytovania stáží prostredníctvom platformy mladilekari.sk, ktorá bola garantom tejto témy.