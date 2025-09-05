< sekcia Regióny
Súťaž Komárno Rescue vyhral tím záchranárov z Brezna a Limbachu
Prvýkrát v histórii súťaže sa súťažná časť skladala zo siedmich úloh.
Autor TASR
Komárno 5. septembra (TASR) - Putovný pohár 13. ročníka Medzinárodnej súťaže Komárno Rescue 2025, ktorá je najprestížnejším podujatím zdravotných záchranárov na Slovensku a jedným z najvýznamnejších svojho druhu v stredoeurópskom regióne, získal tím v zložení Adam Lofaj zo záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Nemocnice s Poliklinikou Brezno a Adrián Katreniak zo ZZS Life Star Emergency v Limbachu. TASR o tom informovala Alexandra Gállová zo ZZS ZaMED Komárno.
„Záujem o Komárno Rescue z roka na rok rastie, čo potvrdzuje jeho význam pre odbornú komunitu aj pre verejnosť. Tento rok sme kapacitu podujatia naplnili v rekordnom čase – už za 46 minút od spustenia registrácie. Komárno Rescue sa stalo jedinečnou platformou, kde si záchranári môžu vymieňať skúsenosti, preveriť svoje schopnosti v najnáročnejších scenároch a trénovať v podmienkach, ktoré sa čo najviac približujú realite,“ uviedol riaditeľ ZaMED-u Matej Polák po dvojdňovom podujatí, ktoré je pre účastníkov vďaka partnerom ZaMED-u bezplatné.
Prvýkrát v histórii súťaže sa súťažná časť skladala zo siedmich úloh. Zároveň všetky tieto úlohy boli po prvý raz medicínske. Organizátori sa inšpirovali reálnymi prípadmi, ktoré zdôrazňujú nielen odbornosť, ale aj legislatívne a etické aspekty práce záchranárov.
K najzaujímavejším patrila úloha z oblasti taktickej medicíny, ktorá simulovala zásah pri psychiatrickom pacientovi útočiacom na policajta, inšpirovaná skutočnou udalosťou. Posádky museli v úzkej spolupráci s políciou zvládnuť vysoko stresovú a dynamickú situáciu, v ktorej išlo o záchranu života zraneného pacienta.
Ďalšie úlohy preverili komplexný rozsah záchranárskych kompetencií – od odhalenia domáceho násilia cez kritickú starostlivosť o novorodenca po pôrode až po masívne krvácanie dieťaťa po úraze na drvičke dreva. Nechýbali ani scenáre zamerané na resuscitáciu podľa najnovších odporúčaní či špecifické postupy pri akútnych poruchách srdcového rytmu.
Záchranná zdravotná služba ZaMED, ktorá bola založená v roku 2005, poskytuje nepretržitú neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia. Ročne ošetrí viac ako 25.000 pacientov a jej posádky najazdia viac ako 1,3 milióna kilometrov. Aktuálne prevádzkuje 22 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Levice a Veľký Krtíš.
