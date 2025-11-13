< sekcia Regióny
Súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského pozná svojich víťazov
Senica 13. novembra (TASR) - Súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN) 2025 už pozná svojich víťazov. Vyvrcholenie 39. ročníka a slávnostné udelenie cien sa uskutoční 19. novembra o 14.00 h v budove DAV v Senici. Zapojilo sa 116 autorov v celkovo 295 textoch. TASR o tom informovala Natália Semianová z oddelenia beletrie, tlače a periodík Záhorskej knižnice Senica.
Riaditeľka Záhorskej knižnice, ktorá je jedným z organizátorov súťaže, Silvia Sameková skonštatovala, že aktuálny ročník je o niečo výnimočnejší. „Vlani sa súťaž konala pri príležitosti 120. výročia narodenia Ladislava Novomeského, tento rok nadväzuje na oslavy storočnice Záhorskej knižnice. Zároveň je to už 30 rokov, čo súťaž nesie básnikovo meno,“ vysvetlila.
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v LSLN 2025 získala Diana Ganzarčíková z Košíc. Laureátom Ceny Slovenského centra PEN sa stal Jakub Cibula z Handlovej. Všetky ocenené práce sú zverejnené v Bulletine víťazných prác, pod ktorý sa opäť graficky podpísal výtvarník Milan Mikula.
V deň oceňovania sa v predpoludňajších hodinách v Záhorskej knižnici uskutočnia hodnotiace semináre poézie a prózy. Ocenení budú môcť prediskutovať svoju tvorbu s porotcami. Texty anonymne hodnotila odborná porota. Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice aj TTSK, mesto Senica a Slovenské centrum PEN. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.
