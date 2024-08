Súťaž Literárny Zvolen 2024 čoskoro spozná svojich víťazov

Zvolen 5. augusta (TASR) - Celoštátna súťaž Literárny Zvolen 2024 bude už čoskoro poznať svojich víťazov. Vyhodnotenie jeho 30. ročníka sa uskutoční pod Pustým hradom 9. až 11. augusta. Spojené bude s víkendovým vzdelávacím pobytom a sprievodným programom. TASR o tom informoval hlavný organizátor súťaže, ktorým je Národné osvetové centrum (NOC).



To, kto získa tri hlavné ceny, jednu v každej kategórii, sa účastníci dozvedia v sobotu (10. 8), počas vyhodnotenia súťaže. Táto cena so sebou prináša odborný mentoring s profesionálmi z oblasti literatúry a písania.



Centrum pripomína, že vzdelávacia časť podujatia pozostáva z rozborových seminárov súťažných textov. Sprievodný program bude prístupný aj pre verejnosť. Divadelné teleso Ľahostajňa príde do zvolenskej Starej radnice s predstavením Pilátovo krédo. Neskôr sa uskutoční aj koncert skupiny, ktorá je známa svojimi vtipnými textami a hrou s hudobnými žánrami. Súčasťou sprievodného programu budú i literárne stretnutia. Účastníkov čakajú besedy s poetkou Evou Lukou a autorkou slovenskej fantastiky Alexandrou Pavelkovou.



Jubilejný ročník literárnej súťaže zameranej na vzdelávanie neprofesionálnych autorov bude sprevádzať téma oslavy básnika Pavla Országha Hviezdoslava. "Dnes sa môže zdať už trochu zaprášený, no vo svojej dobe priniesol niečo nové, predtým nevidené. Rozhodli sme sa komunikovať súťaž prostredníctvom niekoľkých jeho veršov a najmä slov, ktoré si pre potreby svojej tvorby vymyslel," vysvetlila Júlia Oreská z NOC. Súťažné príspevky mohli autori posielať do 31. marca.



Literárny Zvolen je celoštátna súťaž literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov literárnych klubov a skupín tvorivého písania. Odborným garantom a hlavným organizátorom je NOC. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.nocka.sk.