Súťaž Maľba oslavuje 20 rokov výstavou najlepších obrazov
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Súťaž Maľba oslavuje 20 rokov výstavou najlepších obrazov. Pri príležitosti výročia svojej súťaže, ktorá je už dve dekády trvalou súčasťou rozvoja umeleckého a kultúrneho prostredia na Slovensku, ju pripravila Nadácia VÚB. Retrospektívna výstava všetkých ocenených diel je otvorená v bratislavskej Galérii Nedbalka do 1. marca. TASR o tom za organizátorov informoval Tomáš Turčan.
Súťaž za svoju históriu zaznamenala takmer 2000 prihlásených diel začínajúcich mladých maliarov. Nezávislé medzinárodné poroty udelili ocenenie a finančnú podporu spolu 51 talentom, ktoré sa zapísali na zoznam najvýraznejších mien novodobej maliarskej tvorby na Slovensku.
Súťaž Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov vytvorila medzi rokmi 2006 až 2025 priestor na výstavu spolu 400 diel, reflektujúcich počiatočnú tvorbu 203 profesionálnych maliarov. Z tohto počtu finálových diel odborná porota, ktorá zasadá každý rok v jedinečnom zložení, ocenila 59 obrazov. Tie si môžu pozrieť priaznivci umenia na prierezovej výstave XYZ - Súťaž Maľba naprieč troma generáciami. „Ide o prvú príležitosť prezrieť si zblízka tvorbu všetkých víťazov na jednom mieste,“ podčiarkujú organizátori.
Jedným z ocenených maliarov, ktorého profesionálne umelecké začiatky sa spájajú so súťažou Maľba, je aj Andrej Dúbravský. „Túto súťaž som sledoval ešte ako stredoškolák na ŠUP a vždy som sa chcel do nej prihlásiť. Všetky moje idoly - slovenskí maliari, ktorí v tom čase študovali na VŠVU - ju postupne vyhrávali,“ hovorí Dúbravský. Dodáva, že z pohľadu študenta a ašpirujúceho budúceho profesionálneho maliara bolo pre neho veľmi dôležité uspieť v Maľbe. „Tak sa aj stalo. A v ostatnom ročníku som bol dokonca už aj sám v porote. Život je ku mne štedrý, čo sa týka tejto súťaže,“ priznáva umelec.
Dnes renomovaný maliar sa umiestnil na prvom mieste v súťaži Maľba v roku 2012 s dielom Záhrada. Rok predtým získal druhé miesto s obrazom s príbuznou tematikou Botanická záhrada v Bratislave. „Tvorbu oboch týchto obrazov som bral veľmi vážne. Snažil som sa, aby to boli veľkoformátové, reprezentatívne kusy. Dnes vidím v tých dielach úplne seba a svoj vývoj,“ zhodnotil Dúbravský, ktorého tvorba je súčasťou retrospektívnej výstavy všetkých ocenených diel. V Galérii Nedbalka je otvorená pre širokú verejnosť s voľným vstupom do 1. marca.
K okrúhlemu jubileu svojej súťaže pripravuje organizátor aj viaceré sprievodné aktivity. Napríklad 5. februára komentovanú prehliadku vystavených diel pod vedením expertky na súčasné umenie Niny Gažovičovej alebo odbornú diskusiu expertov z Centra vied o umení SAV, ktorá bude 12. februára otvorená pre záujemcov o vývoj a smerovanie moderného vizuálneho umenia na Slovensku.
