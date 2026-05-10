Súťaž Mládež spieva vyvrcholí v Trnave galakoncertom
Autor TASR
Trnava 10. mája (TASR) - Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva vyvrcholí v nedeľu o 14.00 h v trnavskej koncertnej sieni Marianum galakoncertom spojeným s vyhlásením výsledkov. Zbory spoločne uvedú skladbu Márie Jašurdovej Zázraky sa dejú, informovalo Národné osvetové centrum (NOC).
Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo v piatok (8. 5.) večer v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša. V sobotu (9. 5.) pokračovalo súťažnou prehliadkou v Galérii Jána Koniarka. Okrem súťažnej časti ponúklo podujatie aj odborný program. Záverečný deň otvoril rozborový seminár pre zbormajsterky a zbormajstrov, počas ktorého odborná porota poskytla spätnú väzbu k umeleckým výkonom.
Pre účastníkov boli pripravené aj workshopy zamerané na hlasovú výchovu zborových spevákov a dirigentské vedenie zboru. „Aktuálny ročník Mládeže spieva predstavuje symbolický návrat k prameňom slovenskej zborovej tradície. Rozhodnutie situovať podujatie do Trnavy vnímame ako príležitosť prepojiť historický odkaz s energiou súčasnej mládeže a vytvoriť nový umelecký kontext,“ uviedol odborný pracovník NOC pre hudbu a spev Matej Sloboda.
V rámci podujatia udelia dve Pocty NOC. Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi za dlhoročný organizačný prínos a skladateľovi Alimu Brezovskému za celoživotné dielo v oblasti detského zborového spevu. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom podujatie je NOC, hlavným organizátorom celoštátneho kola Trnavské osvetové stredisko.
