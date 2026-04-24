Súťaž Mladý Európan 2026 prilákala do Trnavy 27 stredoškolákov
Autor TASR
Trnava 24. apríla (TASR) - Priestory Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa zaplnili mladými ľuďmi, ktorí prezentovali svoje vedomosti počas regionálneho kola 21. ročníka súťaže Mladý Európan. Do súťaže sa zapojilo 27 študentov - deväť trojčlenných tímov zo stredných škôl z okresov Trnava, Galanta a Hlohovec. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
V regionálnom kole si študenti zmerali sily v štyroch kolách zameraných na vedomosti o EÚ, logiku, finančnú a mediálnu gramotnosť či obrázkový kvíz. Dôraz sa kládol nielen na faktické znalosti, ale aj na tímovú diskusiu a analytické myslenie. V kategórii gymnázií zvíťazilo Gymnázium Jána Hollého Trnava, zatiaľ čo medzi strednými odbornými školami triumfovala Obchodná akadémia Trnava. Oba tímy si zabezpečili postup do celoslovenského finále.
Ako uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý je súčasne aj členom Európskeho výboru regiónov, členstvo Slovenska v Európskej únii prináša prosperitu a hmatateľné výhody aj do Trnavského kraja, napríklad v podobe eurofondov na modernizáciu krajských stredných škôl. „Som rád, že práve stredoškoláci majú o európske otázky živý záujem. V európskych témach sa orientujú s prehľadom a odvahou, čo dokázali aj v krajskom kole vedomostnej súťaže,“ ozrejmil.
Organizácia súťaže patrí medzi prvé aktivity informačného centra Europe Direct Trnava, ktoré vzniklo s podporou TTSK a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Centrum má ambíciu prinášať európske témy do regiónu zrozumiteľným a praktickým spôsobom. Oficiálne otvorenie jeho priestorov v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave je naplánované na 8. mája v rámci osláv Dňa Európy, ktoré budú zamerané na tzv. generáciu Z.
