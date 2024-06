Súťaž Mladý záchranár Trnavskej župy preverila znalosti stredoškolákov

Trnava 20. júna (TASR) - Študenti gymnázií a stredných odborných škôl z Trnavského kraja sa aj tento rok zapojili do súťaže Mladý záchranár Trnavskej župy. Ako uviedli organizátori z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), do štvrtého ročníka podujatia sa cez kvalifikačné kolo dostalo do finále 15 najlepších tímov.



Mladí záchranári vo štvrtok predviedli na jednotlivých stanovištiach prvú pomoc v modelových situáciách. "Víťazom súťaže sa stali študenti z Gymnázia Angely Merici v Trnave. Striebornú pozíciu obsadili študenti z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a na bronzovej pozícii sa umiestnili študenti z Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave," informoval TTSK.



Študenti absolvovali šesť modelových situácií, počas ktorých bolo ich úlohou poskytnúť simulovanú prvú pomoc. Zasahovali napríklad pri srdcovej slabosti i epileptickom záchvate. Na ďalších stanovištiach, ktoré TTSK zriadil, si museli študentky a študenti poradiť s alergickou reakciou, so zasiahnutím elektrickým prúdom, záchranou rovesníkov, ktorí sa otrávili plynom, ale napríklad aj závažným úrazom končatiny.



TTSK pripravil modelové situácie v spolupráci so študentmi a s pedagógmi Strednej zdravotníckej školy v Trnave. "Prostredníctvom tohto úspešného podujatia chceme zviditeľniť dôležitosť zdravotníckych povolaní, ako aj ich štúdia. Rovnako je naším cieľom vzdelávať mladých ľudí v tom, ako reagovať pri možných krízových situáciách v reálnom živote, zvýšiť u nich záujem o dobrovoľníctvo a budovať vzťah k pomáhaniu," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.