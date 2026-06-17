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Súťaž Mladý záchranár Trnavskej župy preverila stredoškolákov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Študenti počas utorkovej (16. 6.) súťaže riešili sériu realistických modelových situácií, pri ktorých poskytovali pomoc osobám s bodnými poraneniami, so zlomeninami či s popáleninami.

Autor TASR
Trnava 17. júna (TASR) - Šiesty ročník súťaže Mladý záchranár Trnavskej župy preveril schopnosti stredoškolákov poskytovať prvú pomoc a zvládať krízové situácie. Víťazmi sa stali študenti z Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Študenti počas utorkovej (16. 6.) súťaže riešili sériu realistických modelových situácií, pri ktorých poskytovali pomoc osobám s bodnými poraneniami, so zlomeninami či s popáleninami. Museli si poradiť aj s človekom v bezvedomí, so záchranou topiaceho sa, s epileptickým záchvatom, podozrením na cievnu mozgovú príhodu, alergickou reakciou, hypoglykémiou alebo dusením po vdýchnutí cudzieho telesa.

Súčasťou súťaže bolo aj preverenie schopnosti správne komunikovať s operátorom tiesňovej linky 155 a efektívne koordinovať záchranu v krízových situáciách. „Každá modelová situácia ukázala, že prvá pomoc nie je len o naučených postupoch, ale najmä o schopnosti správne reagovať pod tlakom,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.
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