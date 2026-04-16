Súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie pozná svojich víťazov
Mladí reportéri z celého Slovenska spolu poslali 52 príspevkov - články, fotografie, fotopríbehy aj videoreportáže.
Autor TASR
Trenčín 16. apríla (TASR) - Národné kolo súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie pozná svojich víťazov. Vybrala ich odborná porota zložená z novinárov, fotografov a zo zástupcov environmentálnych organizácií. Najlepšie súťažné príspevky od žiakov z celého Slovenska si v medzinárodnom kole zmerajú sily s víťaznými príspevkami od študentov z 37 krajín. Hlavnou témou ročníka je potravinová bezpečnosť a klimatická zmena. TASR o tom vo štvrtok informoval Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít (CEA) v Trenčíne.
Mladí reportéri z celého Slovenska spolu poslali 52 príspevkov - články, fotografie, fotopríbehy aj videoreportáže. „Prioritnou témou ročníka 2025/2026 bol vplyv zmeny klímy na produkciu potravín, čo sa odrazilo aj v niektorých súťažných príspevkoch. Žiaci sa zamerali najmä na porovnanie lokálne verzus dovezené potraviny a ich uhlíkovú stopu,“ načrtol Medal.
Téma jedla sa podľa neho vyskytovala v príspevkoch v rôznych podobách, víťazné video v najmladšej kategórii (od 11 do 14 rokov) s názvom Tam, kde sa ešte predáva poukazuje na benefity nakupovania miestnych produktov na trhu, ktoré nie sú len ekologické, ale aj sociálne. „Plytvanie jedlom v školských jedálňach systémovo reflektuje zase výherný článok Dá sa to aj inak: Prečo sa na slovenských školách vyhadzuje jedlo a vo Fínsku nie? z kategórie 15- až 18-ročných,“ doplnil.
Odpadová tematika je v súťaži podľa Medala už stálicou, tento rok k nej však žiaci pristúpili kreatívne. „Svedčia o tom výherné fotopríbehy z najmladšej kategórie Darujte vtákom perinu, ktorá upriamuje pozornosť na poskytnutie prírodného materiálu na stavbu vtáčích hniezd. Fotoséria Káva, ktorá naozaj hreje: Ako sme z bioodpadu vyrobili teplo pre seniorov zase rozpráva príbeh o využití kávovej sadliny,“ priblížil.
Koordinátorka programu Adriána Henčeková ozrejmila, že tento rok prevažovali v každej vekovej kategórii fotografie. „Žiaci reflektovali najmä pôvod potravín, porovnávali domáce a kupované produkty. Teší ma ich všímavosť a oceňujem snahu pestovať alebo vyrábať rôzne produkty doma,“ zhodnotila.
Mladí reportéri pre životné prostredie je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, ktorý je určený mladým ľuďom vo veku od 11 do 25 rokov. Zapojených je doň viac ako 275.000 reportérov z 37 krajín z celého sveta. Program rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne v spolupráci so samosprávou, s odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.
Na Slovensku program koordinuje trenčianske CEA, garantom je sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála.
