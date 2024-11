Súťaž na autobusového dopravcu v regióne D. Streda sa bude opakovať

Trnava/Dunajská Streda 15. novembra (TASR) - Verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb regionálnej autobusovej dopravy na území okresov Dunajská Streda a Galanta sa bude opakovať. Dôvodom je skutočnosť, že do pôvodnej súťaže sa prihlásil jediný uchádzač, ktorý ponúkol cenu takmer o 30 percent vyššiu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Komisia z ekonomického hľadiska ponuku vyhodnotila ako neprimeranú. Prijatím ponuky zo strany verejného obstarávateľa by došlo k nehospodárnemu a neefektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi," ozrejmil riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Peter Markovič dôvody, prečo sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť použitý postup zadávania zákazky.



Predmet zákazky spočíva v poskytovaní služieb regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trnavský samosprávny kraj, v zabezpečení dopravnej obslužnosti v dopravnom regióne Dunajská Streda. Týka sa obdobia od 1. januára 2026 do 31. decembra 2028. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradil od 1. januára 2028 právo na zúženie predmetu zákazky len pre okres Dunajská Streda. Predpokladaná hodnota zákazky bola 36 miliónov eur.



Regionálnu autobusovú dopravu zabezpečujú v rámci Trnavského samosprávneho kraja dopravcovia SKAND Skalica, Arriva Trnava a SAD Dunajská Streda. Zmluvy s dopravcami SKAND Skalica a Arriva Trnava boli podpísané vlani na základe výsledkov verejného obstarávania a platiť majú ešte takmer desať rokov. Verejné obstarávania v prípade dopravného regiónu Dunajská Streda zatiaľ neboli úspešné. Regionálnu dopravu tak na základe nariadenia poskytuje SAD Dunajská Streda.