Súťaž na budúce Zážitkové centrum vedy a planetárium má víťaza
Odborná porota v súvislosti so súťažou skonštatovala, že víťazný návrh vzišiel z náročnej súťaže.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Urbanisticko-architektonická súťaž na budúce Zážitkové centrum vedy a planetárium v Bratislave pozná víťaza. Odborná porota ho vybrala spomedzi 27 návrhov. Informuje o tom hlavné mesto na svojom webe. Nové centrum má vzniknúť v areáli zoologickej záhrady.
„Príprava projektu nového planetária a vedeckého centra napreduje. Nasledovať bude zabezpečenie povoľovacích procesov v réžii partnerov projektu,“ konštatuje magistrát s dôvetkom, že centrum vedy a planetárium je v dobe narastajúcej skepsy voči vede a faktom mimoriadne dôležité.
Odborná porota v súvislosti so súťažou skonštatovala, že víťazný návrh vzišiel z náročnej súťaže. „Jednoduchá schéma riešenia v podobe konceptu ‚dom - plot‘ čitateľne artikuluje pohľad na zložité prevádzkové zadanie,“ uvádza sa v protokole z hodnotenia súťažných návrhov s tým, že v ďalšom stupni spresnenia by to mohlo viesť k vytvoreniu kombinácie vzdelávaco-zážitkového centra s expozíciami, prednáškami, workshopmi a projekciou v planetáriu.
Porota pri návrhu ocenila, že pracuje s terénom, vnútorné usporiadanie jednotlivých častí dispozície je podľa poroty logické, prehľadné i pomerne flexibilné pri zmenách. Rovnako tak „nenápadný, nevtieravý do vstup do prostredia“. Objekt planetária je hmotovo riešený ako samostatný objem nad terénom, pod ktorým je prevádzkovo spojený s hlavným objektom.
Súťaž na nové zážitkové centrum vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií (CVTI), jeden z partnerov projektu, v júli. Jej vyhlásenou predchádzalo minuloročné podpísanie memoranda k jeho vzniku s partnermi či dohody o prenájme pozemku v areáli zoo. Pozemok sa nachádza v blízkosti viacerých vzdelávacích inštitúcií. Projekt je plánovaný na roky 2028/2029.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte koncom júna 2023 rozhodlo, že plánované planetárium a mediatéka na nábreží Dunaja v Bratislave nebudú. Poslanci vtedy schválili úpravu dohody s developerom týkajúcu sa záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO). Hlavné mesto však deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu a rozumie snahám o vybudovanie planetária. Zastávalo však názor, že takáto inštitúcia má byť umiestnená vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania.
