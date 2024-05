Súťaž na dodávateľa projektu na obnovu Berggerichtu zopakujú

Banská Štiavnica 24. mája (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici zopakuje verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie (PD) obnovy Berggerichtu. Do prvej súťaže, ktorú vyhodnotilo v apríli, bola predložená len jedna cenová ponuka. Vedenie múzea sa preto rozhodlo, že súťaž zruší a vyhlási novú. Informovalo o tom SBM na sociálnej sieti s tým, že otváranie obálok novej súťaže sa uskutoční 14. júna.



Ako ďalej informovalo, aktuálne sa už začali stavebné práce na nádvorí, na sanácii oporných múrov a priľahlého svahu s odvodnením. Hotové by mali byť do konca júla. "Súčasne sa na stavenisku uskutočňuje aj archeologický dohľad a výskum," uviedlo múzeum.



Pripomenulo tiež, že SBM získalo ocenenie Adept na kultúrnu pamiatku roka - Fénix v rámci 17. ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2024. "Toto ocenenie sme získali za ambiciózny zámer obnovy budovy Berggerichtu - budovy mineralogickej expozície Slovenského banského múzea," uviedli múzejníci.



Budovu Berggerichtu zničil minuloročný marcový ničivý požiar, ktorý zachvátil historické centrum mesta. Berggericht slúžil v rokoch 1792 - 1854 ako banský súd, ktorý rozhodoval o právnych záležitostiach týkajúcich sa baníctva, banských práv a sporov medzi baníkmi a baníckymi podnikmi. Od roku 1860 využívala objekt Banícka akadémia. Pred požiarom bola v budove situovaná mineralogická expozícia SBM, antikvariát aj informačná kancelária.