VIDEO: Súťaž na dva mrakodrapy v Bratislave pozná svojho víťaza

Víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na koncepčný návrh dotvorenia štvrte Eurovea City novými výškovými budovami, vyhlásenej developerom JTRE, sa stalo renomované holandské štúdio KCAP. Na snímke model výškových budov počas vyhlásenia výsledkov súťaže v Bratislave 22. novembra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. novembra (TASR) - Developerská spoločnosť JTRE predstavila víťazný návrh medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na koncepčný návrh dotvorenia štvrte Eurovea City v Bratislave novými výškovými budovami. Za víťazným návrhom doplnenia panorámy hlavného mesta a jeho downtownu dvoma mrakodrapmi stojí holandské štúdio KCAP. Porota ho vybrala spomedzi piatich ateliérov. Výsledky súťaže predstavili v piatok na tlačovej konferencii. Štíhla výšková dominanta by pritom bola druhou najvyššou budovou v EÚ.Medzinárodná súťaž mala podľa developera overiť, ako budú v panoráme Bratislavy pôsobiť nové mrakodrapy s uvažovanou výškou 180 a 260 metrov. Maximálna výška budov bola dlho na úrovni 115 metrov.uviedol pre TASR výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Víťazný návrh architektonickej súťaže bol podľa poroty ocenený pre svoju inovatívnu koncepciu, estetickú hodnotu a udržateľné riešenie. Vyzdvihla jeho schopnosť harmonicky zapadnúť do mestského prostredia a zároveň priniesť moderné a funkčné prvky obohacujúce mestskú krajinu. Výškové budovy sa podľa nej zároveň výrazne premietnu do horizontu hlavného mesta, čím posilnia vizuálnu identitu Bratislavy. Veže sú prepojené preskleným prízemným átriom s občianskou vybavenosťou, ktoré projekt integruje so zeleňou krajinných úprav inšpirovaných formami a meandrami toku Dunaja. Počíta sa aj s vytvorením parku s rozlohou 7300 štvorcových metrov.," poznamenal Pelikán.Členom odbornej poroty, ktorej ateliéry svoje návrhy predstavili ešte v októbri, bol aj hlavný architekt Bratislavy Juraj Šujan. Úroveň všetkých súťažných návrhov bola podľa neho veľmi vysoká a každý priniesol mnoho podnetov, každý z nich špecificky v inom kritériu. Podľa vlastných slov sa pri výbere zameral najmä na pôsobenie navrhovaných hmôt v panoramatických vzťahoch, podiel vybavenosti a prínos riešenia verejného priestoru pre obyvateľov a návštevníkov mesta.," skonštatoval Šujan.Developer pripomenul, že všetky veľké projekty potrebujú čas na prípravu, povoľovací proces aj samotnú realizáciu. Po vyhlásení výsledkov súťaže bude komunikovať s víťazným ateliérom, hľadať formy spolupráce a postupne projekt "spodrobňovať" tak, aby sa dostal do ekonomicko-realizovateľnej verzie čo najskôr. Súčasťou prác bude aj povoľovací proces, teda územné rozhodnutie a stavebné povolenie.