Súťaž na návrh centrálneho pamätníka obetí COVID-19 ešte nevyhlásili

Bratislava 3. augusta (TASR) – Výtvarno-architektonická súťaž na návrh centrálneho pamätníka obetí ochorenia COVID-19 na Slovensku, ktorý má vzniknúť pri bratislavskej Nemocnici Ružinov, zatiaľ vyhlásená nebola. Pre TASR to uviedla Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý spolu s hlavným mestom a občianskym združením Skutočné obete, ktoré zastupuje pozostalých, podpísal na jar memorandum o spolupráci.



"Súťaž zatiaľ vyhlásená nebola. Vzhľadom na to, že takýto typ súťaže nikdy na Slovensku nebol, nastavovanie podmienok a zadania trvá dlhšie ako obvykle," poznamenala Krchňavá. Po vyhlásení by mala byť súťaž otvorená umelcom, výtvarníkom, architektom i krajinným architektom približne tri mesiace. Pôvodne mala byť vyhlásená ešte v júli.



Pamätník má adekvátne a dôstojne pripomínať desiatky tisíc obetí pandémie. Nemá byť len vyjadrením úcty k pozostalým, má sa stať mementom každého, koho sa toto ochorenie priamo alebo nepriamo dotklo. Má tiež reflektovať na pomoc a súdržnosť a viesť k správnej interpretácii tejto celosvetovej tragédie.



Súťaž má byť vo formáte "design & build", čo znamená, že víťaz zabezpečí spolu s návrhom aj samotnú realizáciu diela vrátane dokumentácie a povolenia. Materiál a formát pamätníka nie sú určené, ohraničené sú však predpokladanými investičnými nákladmi. V minulosti sa hovorilo, že práce majú byť financované formou darov. K realizácii by malo dôjsť následne v priebehu roka alebo dvoch rokov, v závislosti od diela.



Pamätník má byť súčasťou priestoru za Nemocnicou Ružinov, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), najväčšieho zdravotníckeho zariadenia na Slovensku. Podľa predstaviteľov nemocnice má tiež symbolizovať nadľudské úsilie zdravotníkov celého Slovenska v záchrane životov pacientov aj pred novým koronavírusom. Pietne miesto má vzniknúť zároveň neďaleko miestneho jazera, známeho ako Rohlík, ktorého okolie čaká revitalizácia. Priestor má byť bezbariérový.