Súťaž na obnovu Areálu hier Radosť v Ružinove má svojho víťaza
K plánovanej revitalizácii areálu môže samospráva pristúpiť po tom, ako sa jej podarilo získať do svojho vlastníctva pozemky pod ním.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Krajinársko-architektonická súťaž na komplexnú revitalizáciu Areálu hier Radosť pri Štrkovci v bratislavskom Ružinove, teda západného brehu jazera, má svojho víťaza. Stal sa ním bratislavský ateliér Kuklica-Smerek architekti. Porota ho vybrala v dvojkolovej súťaži spomedzi 14 prihlásených tímov. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý súťaž v spolupráci s mestskou časťou realizoval.
„Víťazný návrh zaujal premysleným a dlhodobo udržateľným konceptom, ktorý vníma areál ako verejný voľnočasový priestor pre všetky vekové skupiny, nie iba ako detské ihrisko,“ skonštatovala predsedníčka poroty, krajinná architektka Štěpánka Endrle.
Ústredným motívom víťazného návrhu je kompaktné jadro s hernými prvkami, s voľnejším okolím, s „roztrúsenou“ výsadbou stromov a priestorom pre hru. Takéto riešenie má podľa poroty priniesť do budúcnosti tieň, zlepšenie mikroklimatických podmienok i adaptáciu areálu na klimatické zmeny. Areálu by mal zároveň dodať nový vzhľad a identitu. Rozdelený je na funkčné časti, zároveň umožňuje fázovateľnosť podľa finančných možností mestskej časti.
Na druhom a treťom mieste sa umiestnili ďalšie tímy, ktoré porota vybrala v prvom kole. Všetky tri predložené návrhy podľa hodnotenia vykazovali vysokú profesionálnu úroveň a citlivý prístup ku krajine. Porota pri nich ocenila snahu zachovať čo najviac existujúcej zelene a zároveň poskytnúť funkčné, prevádzkovo odolné riešenia.
Areál je podľa starostu Ružinova Martina Chrena miestom, ktoré majú radi nielen Ružinovčania, ale chodia tam rodiny z celej Bratislavy. To, že je pri Štrkoveckom jazere ho robí ešte atraktívnejším. „Chceme, aby tu vedel tráviť čas každý návštevník bez ohľadu na vek či zdravotný stav a zároveň, aby tu našiel všetko, čo na takomto mieste potrebuje,“ poznamenal Chren.
K plánovanej revitalizácii areálu môže samospráva pristúpiť po tom, ako sa jej podarilo získať do svojho vlastníctva pozemky pod ním. Pred niekoľkými rokmi ich odkúpila od štátu. Ministerstvu vnútra zaplatila za dlho neusporiadané pozemky pod chátrajúcim areálom viac ako 600.000 eur. Mestská časť sa pozemky pritom snažila získať už dlhšie. Už predtým rokovala spolu s hlavným mestom o komplexnej zámene pozemkov. Dohoda nakoniec zlyhala na tom, že hodnota pozemkov a budov, ktoré žiadalo mesto od ministerstva, bola mnohonásobne vyššia ako hodnota tých, ktoré chcelo ponúknuť.
Herný a športový areál pri Štrkoveckom jazere oslávil vlani polstoročie.
