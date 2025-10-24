< sekcia Regióny
Súťaž na prenájom priestorov v trnavskej Prachárni nebola opäť úspešná
Predmetom nájmu sú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Väčšinu predstavujú obchodné priestory, časť skladové priestory a sociálne zariadenia.
Autor TASR
Trnava 24. októbra (TASR) - Obchodná verejná súťaž na prenájom priestorov v budove Prachárne v centre Trnavy, kde kedysi sídlil známy mliečny bar, nebola úspešná ani na tretí raz. Mestské zastupiteľstvo v Trnave má na utorkovom (28. 10.) zasadnutí schvaľovať opätovné vyhlásenie súťaže.
„V termíne do 2. októbra do 12.00 h bol predložený jeden návrh, avšak nesplnil podmienky súťaže, nebola uhradená finančná záloha v stanovenom termíne,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu, ktorým sa budú zaoberať mestskí poslanci. Druhý súťažný návrh bol predložený po termíne, a preto bol zo súťaže vylúčený.
Predmetom nájmu sú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Väčšinu predstavujú obchodné priestory, časť skladové priestory a sociálne zariadenia. Minimálne nájomné za predmet nájmu bolo stanovené na 16.451,22 eura za rok. Účelom nájmu je poskytovanie služieb kaviarne - mliečneho baru.
Mesto prvý raz realizovalo obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v roku 2024. Vtedy nepredložil ponuku žiaden záujemca. Na prelome rokov sa súťaž zopakovala, jej víťazom sa stala spoločnosť MediaFlash. „V zastúpení Ivanom Novotným oznámila prostredníctvom e-mailu zo dňa 14. júla 2025, že zmluvu podpisovať nebude,“ ozrejmila samospráva.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. V súčasnosti ju rekonštruujú aj vďaka finančným prostriedkom z plánu obnovy.
„V termíne do 2. októbra do 12.00 h bol predložený jeden návrh, avšak nesplnil podmienky súťaže, nebola uhradená finančná záloha v stanovenom termíne,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu, ktorým sa budú zaoberať mestskí poslanci. Druhý súťažný návrh bol predložený po termíne, a preto bol zo súťaže vylúčený.
Predmetom nájmu sú priestory v celkovej výmere viac ako 90 štvorcových metrov. Väčšinu predstavujú obchodné priestory, časť skladové priestory a sociálne zariadenia. Minimálne nájomné za predmet nájmu bolo stanovené na 16.451,22 eura za rok. Účelom nájmu je poskytovanie služieb kaviarne - mliečneho baru.
Mesto prvý raz realizovalo obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v roku 2024. Vtedy nepredložil ponuku žiaden záujemca. Na prelome rokov sa súťaž zopakovala, jej víťazom sa stala spoločnosť MediaFlash. „V zastúpení Ivanom Novotným oznámila prostredníctvom e-mailu zo dňa 14. júla 2025, že zmluvu podpisovať nebude,“ ozrejmila samospráva.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do roku 1500, so zachovanými prvkami gotiky. Pamätným pre objekt bol rok 1899, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral. V súčasnosti ju rekonštruujú aj vďaka finančným prostriedkom z plánu obnovy.