Súťaž na rekonštrukciu kuchyne nemocnice v Bojniciach sa zopakuje

Bojnice 12. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude musieť zopakovať súťaž na dodávateľa rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Do verejného obstarávania sa totiž prihlásil len jeden uchádzač. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejnila krajská samospráva vo vestníku verejného obstarávania.



Zriaďovateľ bojnickej nemocnice má záujem zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu kuchyne, ako i zateplenie celého objektu, ktorý je v zlom technickom stave.



Náklady na rekonštrukciu odhadol TSK na 3.470.681,98 eura bez dane z pridanej hodnoty. Investíciu plánuje financovať z vlastných zdrojov.