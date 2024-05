Súťaž na rekonštrukciu mosta v Korytnici chcú spustiť v tomto týždni

Korytnica 28. mája (TASR) - Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie havarijného mosta v kúpeľnej osade Korytnica na Liptove plánujú spustiť počas tohto týždňa. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



"Pre stavbu v týchto dňoch kompletizujú súťažné podklady pre spustenie procesu verejného obstarávania," konkretizovala hovorkyňa.



Most sa nachádza sa na jedinej prístupovej komunikácii do Korytnice. Vo februári tohto roka došlo vplyvom výdatných zrážok k jeho podmytiu a zatopeniu. V úseku urobili zabezpečovacie práce a obchádzkovú trasu. Samosprávny kraj informoval, že pôvodný most plánujú zbúrať a na jeho mieste postaviť nový.



V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti 160 mostných objektov v ŽSK. V rokoch 2018 až 2023 v kraji zrekonštruovali 88 mostov.