Súťaž na transformáciu areálu „Zváračáku“ vstupuje do druhého kola
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž na transformáciu areálu „Zváračáku“ na Račianskej ulici v Bratislave vstupuje do ďalšej fázy. Spomedzi desiatok návrhov vybrala odborná porota tri ateliéry, ktoré postúpili do druhého kola. Stretnú sa tam s ďalšími troma, ktoré vybrali priamo. Víťaz by mal byť známy v apríli. Súťaž má priniesť novú podobu administratívno-výrobného areálu, jedného z posledných veľkých tzv. brownfieldov v hlavnom meste.
„Veľký záujem zo strany domácich aj zahraničných ateliérov potvrdzuje, že ide o výnimočné územie s veľkým potenciálom. Teší nás najmä rozmanitosť prístupov a medzinárodný rozmer súťaže,“ skonštatoval Juraj Nevolník, člen investičnej komisie projektu.
Do druhého kola boli vybraté tri ateliéry - slovenský ateliér ZEIT Architects, slovensko-rakúska spolupráca gro architekti spolu s Querkraft Architekten a talianske architektonické štúdio Stefano Boeri Architetti. Tie doplnia tri renomované architektonické ateliéry, ktoré boli do súťaže vyzvané priamo. Ide o londýnsky ateliér Studio Egret West, holandské ateliéry KCAP a Benthem Crouwel Architects.
Do súťaže sa prihlásili a svoje návrhy odovzdali desiatky architektonických ateliérov. Zastúpenie mali ateliéry z viacerých európskych krajín, ako aj z Ázie vrátane Číny a Južnej Kórey. Svoje návrhy predložili aj ateliéry zo Slovenska a z Českej republiky.
Areál projektu je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska na území mestskej časti Nové Mesto. Ide o brownfield na hlavnom mestskom dopravnom ťahu, ktorý v súčasnosti slúži ako administratívno-výrobný areál s komplexom budov a skladových priestorov. Nový projekt má do lokality priniesť bývanie, kancelárie, služby i verejné priestory.
Bližšie informácie o projekte i súťaži sú zverejnené na webovej stránke www.zvaracak.sk.
