Súťaž o najlepší stredoškolský časopis organizátori presunuli

Prešov 18. júna (TASR) – Krajská súťaž stredoškolských časopisov sa odkladá. Organizačný tím Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava rozhodol, že pre pandémiu nového koronavírusu ju presunú na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Porotcovia - zástupcovia novinárskej obce - budú podľa nej v budúcom roku hodnotiť časopisy aktuálneho i nasledujúceho školského roka. Pôvodne sa redakčné tímy zo stredných škôl z celého Prešovského kraja mohli so svojimi tvorivými počinmi prihlasovať do 30. júna 2020. Malo ísť už o ôsmy ročník súťaže.



"Do súťaže sa nám v posledných rokoch zapájali minimálne dve desiatky stredných škôl v kraji. Veríme, že ich krátka prestávka neodradí, ba práve naopak - namotivuje ich pokračovať v redakčnej práci," dodala Jeleňová.



Na súťaži sa zúčastňujú školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji.