Súťaž o umelecké dielo pred mrakodrapom vyhral Viktor Frešo

Bratislava 29. júna (OTS) - Víťazom verejnej súťaže o vizuálne umelecké dielo na novom námestí na nábreží Dunaja vo štvrti EUROVEA CITY sa stal Viktor Frešo s dielom Octahedral Body. Rozhodla o tom päťčlenná porota, ktorá 15. júna 2022 hodnotila 25 návrhov od slovenských a českých umelcov. Ocenenia za prvé tri miesta si autori prevzali na vernisáži súťažných diel v Sklade č. 7.Trinásť metrov vysoká postava inšpirovaná Vitruviánskym mužom Leonarda da Vinciho má byť tvorená farebnými guľami s priemerom 200 a 350 centimetrov na hliníkovej konštrukcii. Podľa hodnotenia poroty ide o vyvážený elementárny tvar, ktorý vytvorí potrebný urbanisticko-priestorový akcent v tomto architektonickom kontexte. Vyznačuje sa výraznou siluetou, čitateľnou štruktúrou a elementárnymi farebnými formami.Monumentálny objekt vytvára zaujímavý a integrujúci element v prostredí, kde umožňuje pracovať s týmito prvkami aj pri ďalšom modelovaní priľahlých priestorov a parku. Komisia podčiarkla aj realizovateľnosť tohto návrhu vo vypísanej cenovej hladine zadávateľa.Foto: 1. miesto - Viktor Frešo / Octahedral Body“ charakterizuje svoje dielo.Druhé miesto udelila porota dielu Flux od architekta Petra Buša, ktorý sa zaoberá digitálnymi experimentálnymi intervenciami vo verejnom priestore alebo v krajine. Navrhované dielo odkazuje na súčasný meniaci sa svet informácií, vzťahov, spojení, dát, ideí a komunikácií v dynamických tokoch a prepojeniach. Je to tok množstva vstupov a výstupov, perforácií a prietokov, vizuálne a priestorovo artikulovaných, umožňujúcich užívateľom a návštevníkom lokality objavovať, pozorovať, interagovať a dotýkať sa celej škály prekvapivých momentov a priestorových vzťahov v navrhovanom objeme i povrchu intervencie, podobne ako i v celej lokalite.Foto: 2. miesto - Peter Buš / FluxTretie miesto získal slovenský multimediálny umelec Marek Kvetán s dielom Pupa. Multimediálne – svetelné dielo – socha, ktorého koncepcia pramení v inšpirácie kukly – kokónu novovznikajúceho organizmu. Tento tvar je v prírode nositeľom štádia stvorenia a transformácie vývoja nového organizmu. V diele Pupa je pretvorený do novej oceľovo-hliníkovej formy, ktorá odkazuje na možný koniec humanity a človeka ako ho poznáme, no zároveň vytvára novú formu a možnosť nového stvorenia a transformácie v budúcej informačno-technologickej realite.Foto: 3. miesto - Marek Kvetán / Pupazhrnul člen poroty, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid. Porota však konštatovala značnú konzervatívnosť prevažnej časti predložených návrhov s klasickými sochárskymi riešeniami a tiež slabé zapojenie súčasných digitálnych technológií a intermediálnych prístupov.približuje hodnotenie súťaže, v ktorej porota nemala jasného favorita, akademický maliar, profesor Jiří David. Porotu ďalej tvorili kurátorka a umelecká riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková, ktorá bola odbornou konzultantkou súťaže, zástupcovia zadávateľov – projektový manažér Eurovea 2 Ľuboš Kaštan a hovorca JTRE Daniel Suchý.Ocenenia sú spojené s finančnou odmenou – autor víťazného návrhu získal 10-tisíc eur, druhé miesto bolo ohodnotené sumou 3 000 eur a tretie sumou 2 000 eur. Na vyhotovenie a realizáciu diela so všetkými súvisiacimi nákladmi a licenciami dostane úspešný autor 280-tisíc eur.“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.Výstava všetkých súťažných návrhov bude prístupná formou virtuálnej prehliadky na www.euroveacity.sk