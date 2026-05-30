Súťaž Oddychovka predstaví 11 hudobných telies z celého Slovenska
Sobotný program prinesie súťažné vystúpenia, rozborové semináre a večerné galaprogramy s vyhlásením výsledkov.
Autor TASR
Púchov/Lednické Rovne 30. mája (TASR) - Mesto Púchov a obec Lednické Rovne sa stali dejiskom 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka. Počas súťaže sa dokopy predstaví 11 hudobných telies z celého Slovenska v troch kategóriách - detské dychové hudby, malé dychové hudby a veľký dychový orchester. Národné osvetové centrum (NOC) o tom informuje na svojom webe.
„Oddychovka pravidelne potvrdzuje životaschopnosť a umeleckú úroveň neprofesionálnej dychovej hudby na Slovensku. Mimoriadne nás teší účasť detských a mládežníckych orchestrov, ktoré dokazujú, že dychová hudba má na Slovensku svoju budúcnosť,“ uviedol odborný pracovník NOC pre hudbu a spev Matej Sloboda.
Sobotný program prinesie súťažné vystúpenia, rozborové semináre a večerné galaprogramy s vyhlásením výsledkov. Výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z osobností slovenskej dychovej hudby. Festivalovým hosťom bude Tótkomlóšsky mládežnícky koncertný dychový orchester z Maďarska, ktorého koncert sa v Divadle Púchov uskutoční o 15.00 h. Galaprogram, ktorého súčasťou bude i vyhlásenie výsledkov v kategóriách detské dychové hudby a veľké dychové orchestre, ako aj koncert víťazov, je v Divadle Púchov naplánovaný o 17.00 h.
Podujatie zavŕši svoj program v nedeľu (31. 5.). Po slávnostnej sv. omši s dychovou hudbou Predmierčanka v Kostole sv. Michala v obci Lednické Rovne sa uskutoční sprievod dychových hudieb s mažoretkami obcou. Vyvrcholením nedeľného programu bude od 14.00 h galaprogram v amfiteátri obce Lednické Rovne, doplnený o vyhlásenie výsledkov v kategórii malé dychové hudby a o koncert víťaza, po ktorom bude nasledovať záverečný koncert s hosťom - českou dychovou hudbou Moravská Veselka.
