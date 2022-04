Nové perspektívy chátrajúcej raketovej základne na Devínskej Kobyle

Bratislava 22. apríla (OTS) - Výstavba vyhliadkovej veže v roku 2020 bola prvým krokom k znovuobnoveniu lokality na vrchole Devínskej Kobyly a bývalej raketovej základne. Mala za cieľ naštartovať jej revitalizáciu a podporiť cestovný ruch. Enormný záujem o turistickú atrakciu vyhliadkovej veže viedol predstaviteľov ateliéru Architekti Šebo Lichý, pokračovať v myšlienke kultivácie schátraného areálu. Dňa 1.6.2021 spoločne s ITB Development vyhlásili ideovú architektonickú súťaž revitalizácie územia raketovej základne. Sedemčlenná porota, spomedzi 38 študentských návrhov z celého sveta, vybrala 3 víťazné a udelila aj niekoľko ďalších špeciálnych ocenení.konštatuje architekt Igor Lichý ako jeden z organizátorov súťaže a dodáva:Foto: Ideová architektonická súťaž raketová základňa Devínska KobylaDevínska Kobyla je územím na rozhraní troch štátov, ktorá v minulosti slúžila turizmu. Po obsadení vojskami Varšavskej zmluvy, sa aj vďaka svojej strategickej polohe, stala sídlom raketovej základne. Dnes územie odkrýva pozostatky tejto éry v podobe chátrajúcich betónových objektov, síl, a bunkrov. Naskytá sa preto otázka, či sa areál bývalej protileteckej obrany môže stať miestom budúcnosti alebo bude slúžiť už len ako pripomienka histórie.Foto: 1. miesto - planetárium, autorky Ksenia Panferova a Polina MininaKeď sa v júni roku 2021 zhmotnila myšlienka dvojice architektov Šebo a Lichý, v ideovú medzinárodnú súťaž pre študentov a absolventov architektúry, o budúcnosti územia raketovej základne, azda nikto netušil, že slová ako raketová základňa, naberú celkom iný rozmer. Vojna na Ukrajine vplyvom ruskej invázie silne rezonuje spoločnosťou na celom svete. Ako ochromila, tak i spojila medziľudské vzťahy bez rozdielu jazyka, národného alebo sociálneho pôvodu.Foto: 2. miesto - interiér a exteriér renovovaného bunkra, autor Dávid NoskoPríkladom úspešnej spolupráce na medzinárodnej úrovni, je aj ideová súťaž, v ktorej sa stretli študenti z celého sveta. Návrh premeny bývalého bojového územia na hvezdáreň a planetárium, autoriek Ksenie Panferovej a Poliny Mininam, postúpila porota v prvom kole anonymným hlasovaním do kategórie TOP 10 najlepších návrhov. Z tohto výberu následne vzišli víťazné návrhy. Druhé miesto získal Dávid Nosko zo Slovenska a tretie miesto získala trojica študentov Tristan Dee, Ira Espina a Patricia Ong z Filipín.Foto: 3. miesto - autori Tristan Dee, Ira Espina a Patricia Ong„Víťazný návrh najlepšie uchopil problematiku súťaže a vytvoril jedinečný a komplexný scenár pokračovania histórie, topografie a programu miesta pre súčasnosť. Návrh ponúka transformáciu lokality s maximálnym rešpektom k existujúcej lokalite, prírody a flóry s architektonickými intervenciami do stavebných substancií. Projekt navrhuje na pôdoryse objektov raketovej základne systém nových rôznorodých kultúrnych, spoločenských, turistických a vedecko-poznávacích aktivít ako múzeum, hotel pre výskumníkov a umelcov, umelecké dielne a amfiteáter, ako aj planetárium a observatórium z dôvodu najvyššie položeného územia Bratislavy. Architektonické a vizuálne spracovanie návrhu najlepšie reaguje na fenomén a charakter územia,“ hodnotí víťazný návrh Imrich Vaško, architekt a člen poroty.Foto: Cena starostu Devínskej Novej Vsi - ekologický inkubátor, autori Bingzhi Li, Hechcen Yuan a Tubohao YangPorota, zložená z architektiek so silným zahraničným renomé Dana Čupková, Miroslava Brooks a Lenka Petrákova, a ďalších architektov Imrich Vaško, Tomáš Šebo a Igor Lichý a starostu Devínskej Novej Vsi – Dáriusa Krajčíra, sa zároveň zhodla na ocenení ďalších návrhov titulom “Honorable mention/Čestné uznanie”.zhodnotila za porotu architektka Miroslava Brooks.Osobitné ocenenie sa rozhodol udeliť aj starosta Devínskej Novej Vsi, Dárius Krajčír. Cenu starostu získal tím z univerzity v Edinburghu – Bingzhi Li, Hechcen Yuan a Tubohao Yang.