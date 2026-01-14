< sekcia Regióny
Súťaž Region Art predstaví tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov
Amatérski výtvarníci vo veku od 15 rokov môžu poslať svoje diela v maľbe, kresbe, grafike, priestorovej, insitnej a digitálnej tvorbe a v experimente.
Autor TASR
Nitra 14. januára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre organizuje aj tento rok regionálnu postupovú súťaž Region Art 2026, ktorá je súčasťou celoštátneho podujatia Výtvarné spektrum. Určená je neprofesionálnym výtvarníkom, ktorí sa do súťaže môžu prihlásiť do 5. marca.
Amatérski výtvarníci vo veku od 15 rokov môžu poslať svoje diela v maľbe, kresbe, grafike, priestorovej, insitnej a digitálnej tvorbe a v experimente. „Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností, umelecký a odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby,“ konštatuje sa v propozíciách súťaže.
Ako informovalo KOS, pred prihlásením svojich diel do súťaže sa môžu výtvarníci zúčastniť na odborných konzultáciách, ktoré sa budú v priestoroch strediska konať 15. januára a 12. februára. „Vernisáž a vyhlásenie výsledkov súťaže Region Art 2026 sa bude konať 10. apríla o 17.00 h v KOS,“ doplnili organizátori.
