Súťaž Skills Slovakia pomáha hľadať mladé stavbárske talenty

Nitra 12. mája (TASR) - Šesť najlepších murárskych tímov zo slovenských stredných odborných škôl si v Nitre zmeralo sily vo finále súťaže Skills Slovakia. Do záverečnej fázy sa prepracovali dva študentské tímy z Nitrianskeho a štyri tímy zo Žilinského kraja.Cieľom súťaže Skills Slovakia je vyhľadávanie mladých talentov v oblasti stavebných remesiel.uviedla riaditeľka Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre Ľubica Hlaváčová.Mladí murári súťažili vo viacerých stavebných disciplínach. Podľa výkresových zadaní si vyskúšali stavbu priečok z tehál i tvárnic, súčasťou zadania bolo tiež vymurovanie komínového telesa. Poslednou disciplínou bola práca s kreatívnou omietkou. Tú si so študentmi vyskúšal aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS).skonštatoval.Podpora odborného vzdelávania na stredných školách je podľa ministra dôležitá a mala by sa realizovať v dvoch rovinách.dodal Gröhling.