Súťaž Spoznaj kraj má podporiť návštevnosť ŽSK

Žilina 2. júla (TASR) – Podpora návštevnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je cieľom celoslovenskej súťaže Spoznaj kraj, ktorú pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj. Podľa výkonnej riaditeľky KOCR Ivety Chabadovej sa môžu do súťaže zapojiť osoby staršie ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území SR, ktoré navštívia minimálne 15 miest zo zoznamu na súťažnej karte a získajú tam pečiatku.



Doplnila, že súťaž trvá do konca septembra 2020. "Pečiatka sa dá získať na 47 miestach v Žilinskom kraji zakúpením vstupného. Hracie karty nájdu záujemcovia v turistických informačných kanceláriách, v pokladniach kultúrnych zariadení, kúpeľoch, akvaparkoch, a tiež si ju môžu vytlačiť z webovej stránky spoznajkraj.sk, kde nájdu aj informácie o súťaži," uviedla Chabadová.



"Uvedomujeme si vážnosť situácie, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19 subjektom v oblasti cestovného ruchu a kultúrnym zariadeniam v našom kraji. Takmer trojmesačné uzatvorenie môže mať pre ne likvidačné následky. V snahe pomôcť poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu sme pripravili celoslovenskú súťaž, ktorá by mohla výrazne spustiť reštart letnej sezóny, prilákať návštevníkov, a tým postupne oživiť cestovný ruch," podotkla výkonná riaditeľka KOCR.



Súťažiaci sa podľa nej môžu tešiť na elektrobicykel, horský bicykel, víkendové pobyty, vstupy do aquaparkov či skipasy na zimu v Žilinskom kraji.